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Argentina vs. Bolivia: la probable formación de la Selección

Scaloni define el equipo para el primer partido del combinado nacional después del Mundial, que se jugará desde las 21 en Córdoba.

PRIMER DESAFÍO. Lionel Scaloni define la formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia, en el primer partido del equipo después del Mundial 2026.
PRIMER DESAFÍO. Lionel Scaloni define la formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia, en el primer partido del equipo después del Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina enfrenta este miércoles a Bolivia en Córdoba con un equipo renovado para iniciar una nueva etapa tras caer en la final del Mundial 2026.
  • Lionel Scaloni ensayó una inédita dupla ofensiva con Julián Álvarez y Lautaro Martínez, además de sumar a jóvenes como Nicolás Paz y Agustín Giay.
  • El encuentro servirá para evaluar nuevas variantes tácticas y consolidar el recambio generacional necesario de cara al próximo ciclo competitivo.
Resumen generado con IA

La selección argentina volverá a salir a la cancha este miércoles desde las 21, cuando enfrente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el primer partido del equipo después de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y marcará, además, el comienzo de una nueva etapa para el ciclo de Lionel Scaloni.

El entrenador ya comenzó a probar variantes y la principal novedad aparece en el ataque. Durante los últimos ensayos, Scaloni probó con Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos desde el inicio, una alternativa que durante buena parte del último proceso aparecía más como recurso que como punto de partida.

La intención del cuerpo técnico sería darle mayor peso ofensivo al equipo sin resignar movilidad. Julián puede retroceder algunos metros, asociarse y atacar espacios, mientras que Lautaro ofrece una referencia más fija dentro del área. La convivencia entre ambos será uno de los principales focos de atención del partido en Córdoba.

Cambios y caras nuevas en el equipo

La renovación también se percibe en otras líneas. En el mediocampo, Nicolás Paz le lleva ventaja a Franco Mastantuono en la pelea por un lugar entre los titulares, mientras que Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister aparecen como los encargados de sostener el eje central.

Otra de las dudas está en la banda izquierda de la defensa. Facundo Medina y Román Vega compiten por ese sector, en una formación que tendría a Agustín Giay por el costado derecho, con Cristian Romero y Lisandro Martínez como dupla central.

Más adelante, Scaloni todavía debe resolver otra incógnita. Matías Soulé y Valentín Barco aparecen como alternativas para ocupar uno de los costados del mediocampo, una decisión que también puede modificar la estructura ofensiva del equipo.

En el arco no habría sorpresas: Emiliano Martínez seguirá siendo el titular y uno de los pocos nombres completamente consolidados dentro de una formación que empieza a mostrar señales de renovación.

La probable formación de Argentina ante Bolivia

De esta manera, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El partido servirá para empezar a observar hacia dónde apunta Scaloni después del Mundial y qué futbolistas pueden empezar a ganar terreno en un ciclo que necesariamente tendrá cambios. Más allá del resultado, la atención estará puesta en las nuevas sociedades y, especialmente, en una apuesta que sobresale por encima del resto: la posibilidad de ver desde el inicio a Lautaro y Julián compartiendo el ataque argentino.

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