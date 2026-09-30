Argentina vs. Bolivia: la probable formación de la Selección

El partido servirá para empezar a observar hacia dónde apunta Scaloni después del Mundial y qué futbolistas pueden empezar a ganar terreno en un ciclo que necesariamente tendrá cambios. Más allá del resultado, la atención estará puesta en las nuevas sociedades y, especialmente, en una apuesta que sobresale por encima del resto: la posibilidad de ver desde el inicio a Lautaro y Julián compartiendo el ataque argentino.