Maniobra millonaria en la Fórmula 1: el gigante chino que acecha a Alpine y el futuro de Franco Colapinto

Sin embargo, el objetivo del conglomerado chino apunta al control total de la escudería de Fórmula 1. En los últimos meses, Alpine rechazó dos intentos de compra: una oferta inicial de 1.500 millones de euros presentada a fines de 2025 en Abu Dabi y una segunda propuesta por 2.100 millones de euros de un consorcio de capitales rusos y asiáticos antes del Gran Premio de Italia en Monza. Frente a esa presión financiera, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Enstone, advirtió a los inversores que el piso de cualquier negociación seria no bajará de los 3.000 millones de euros, aunque en público matizó esas versiones con su habitual estilo directo al sostener que no existe intención de venta inmediata.