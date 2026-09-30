La Selección tendrá tres bajas antes de enfrentar a Bolivia: dos fueron liberados y uno quedó desafectado

Resumen para apurados
- Hoy en Córdoba, Lionel Scaloni desafectó a tres futbolistas de la Selección antes del amistoso ante Bolivia por lesión y compromisos de clubes.
- Tobías Andrada sufrió una lesión muscular, mientras que Tomás Palacios y Leonel Flores retornan a sus clubes tras una convocatoria inicial de 35 jugadores.
- Los amistosos permitirán probar juveniles de cara a los duelos con Burkina Faso y Benín, mientras se negocia la continuidad del DT más allá de fin de año.
La selección argentina tendrá esta noche su primer amistoso de la fecha FIFA ante Bolivia y llegará al partido con tres cambios en su convocatoria. Lionel Scaloni había presentado una lista de 35 futbolistas, pero antes del viaje a Córdoba el cuerpo técnico confirmó que Tomás Palacios, Leonel Flores y Tobías Andrada ya no continuarán de la misma manera dentro del plantel.
La decisión fue comunicada oficialmente antes de que la delegación emprendiera el traslado. Palacios, jugador de Estudiantes, fue liberado ayer por la tarde, mientras que Flores, de Boca, permanecerá con el grupo hasta después del encuentro ante Bolivia. Ambos regresarán posteriormente al predio de Ezeiza para reincorporarse a sus respectivos equipos una vez que disputen sus compromisos de la fecha 11 de la Liga Profesional.
El tercer caso es diferente. Andrada quedó desafectado de la convocatoria y continuará con su recuperación junto al plantel de River debido a una leve lesión muscular. De esta manera, el mediocampista no será parte de la delegación que viajará a Córdoba para el encuentro que se disputará a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes.
La modificación se produce en una convocatoria que también tiene como objetivo darle espacio a nuevos nombres. Scaloni explicó que, después del Mundial, considera necesario incorporar alternativas y observar a futbolistas jóvenes. En esta fecha FIFA, la selección argentina afrontará tres amistosos: Bolivia, Burkina Faso y Benín, este último con el condimento especial de la despedida de Lionel Messi.
Scaloni también habló de su continuidad
Más allá de los cambios en la lista, Scaloni volvió a referirse a su futuro al frente de la selección argentina. Su contrato vence en diciembre y todavía no existe una renovación oficial, aunque el entrenador confirmó que ya mantuvo conversaciones con Claudio Tapia. “La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”, aseguró.
Con la reducción de tres nombres, el plantel argentino encarará el partido ante Bolivia con una convocatoria modificada respecto de la original. Después del encuentro en Córdoba, la selección argentina continuará su agenda con Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el 6, en un tramo que también servirá para seguir observando nuevas piezas dentro del equipo.