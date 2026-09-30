La Selección tendrá tres bajas antes de enfrentar a Bolivia: dos fueron liberados y uno quedó desafectado

La decisión fue comunicada oficialmente antes de que la delegación emprendiera el traslado. Palacios, jugador de Estudiantes, fue liberado ayer por la tarde, mientras que Flores, de Boca, permanecerá con el grupo hasta después del encuentro ante Bolivia. Ambos regresarán posteriormente al predio de Ezeiza para reincorporarse a sus respectivos equipos una vez que disputen sus compromisos de la fecha 11 de la Liga Profesional.