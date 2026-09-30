SociedadClima y ecología

¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

Con un pronóstico que anticipa lluvias de alto volumen entre el próximo noviembre y febrero de 2027, qué tareas se ejecutan en el territorio y cuáles son los límites físicos de la infraestructura.

ADVERTENCIA. El ministro Nazur listó en LGPlay algunas obras que se están encarando desde distintas áreas de la provincia, pero precisó que ninguna obra de ingeniería soporta lluvias extraordinarias: “No lo digo yo; lo dicen los libros de ingeniería”.
ADVERTENCIA. El ministro Nazur listó en LGPlay algunas obras que se están encarando desde distintas áreas de la provincia, pero precisó que ninguna obra de ingeniería soporta lluvias extraordinarias: “No lo digo yo; lo dicen los libros de ingeniería”.
Por Ariane Armas Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Marcelo Nazur advirtió que las obras de Tucumán podrían no soportar las lluvias extraordinarias previstas por El Niño este verano.
  • La provincia ejecuta trabajos hídricos preventivos frente a pronósticos que anticipan intensas precipitaciones entre noviembre y febrero en diversas localidades.
  • El límite físico de la infraestructura plantea dudas sobre la contención de temporales, lo que exigirá planes de emergencia y mitigación ante posibles inundaciones.
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