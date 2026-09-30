¿Bastan las obras en marcha en Tucumán para contener al “Súper Niño” este verano?

Resumen para apurados
- El ministro Marcelo Nazur advirtió que las obras de Tucumán podrían no soportar las lluvias extraordinarias previstas por El Niño este verano.
- La provincia ejecuta trabajos hídricos preventivos frente a pronósticos que anticipan intensas precipitaciones entre noviembre y febrero en diversas localidades.
- El límite físico de la infraestructura plantea dudas sobre la contención de temporales, lo que exigirá planes de emergencia y mitigación ante posibles inundaciones.
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