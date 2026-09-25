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Lionel Scaloni confirmó al nuevo capitán de la Selección tras la despedida de Messi

El entrenador eligió a Cristian “Cuti” Romero para asumir la cinta en la nueva etapa de la "Albiceleste". El defensor ya era el tercer capitán del plantel y había llevado el brazalete en tres oportunidades.

Cristian Cuti Romero será el capitán de la Selección.
Cristian "Cuti" Romero será el capitán de la Selección.
Hace 48 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni confirmó en el predio de la AFA que Cristian Romero será el nuevo capitán de la Selección argentina, tras oficializarse el retiro de Lionel Messi del equipo.
  • Romero ejercía como tercer capitán detrás de Messi y Otamendi, y ya lució la cinta en tres ocasiones previas frente a Chile, Venezuela y Mauritania.
  • La decisión marca el inicio formal de la era post Messi, consolidando el recambio generacional y el liderazgo compartido junto a figuras como Martínez y De Paul.
Resumen generado con IA

La Selección comienza una nueva etapa después de la despedida oficial de Lionel Messi, y una de las principales incógnitas ya quedó resuelta. Lionel Scaloni confirmó que Cristian “Cuti” Romero será el nuevo capitán y quedará como principal encargado de portar la cinta.

El entrenador realizó el anuncio durante la conferencia de prensa brindada en el predio de la AFA. Allí explicó que la elección del defensor no supone una modificación abrupta dentro de la estructura de liderazgo que ya tenía el plantel.

“El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota (Nicolás Otamendi)”, explicó Scaloni.

De esta manera, Romero subirá un escalón dentro de una jerarquía que durante los últimos años tuvo a Messi como máximo referente y a Otamendi inmediatamente detrás.

Scaloni explicó por qué eligió al Cuti Romero

El entrenador también aclaró que existen varios futbolistas con condiciones para utilizar el brazalete y mencionó especialmente a algunos de los referentes que continúan formando parte del proceso.

“Está Emiliano (Martínez), que también puede llevar la cinta. Rodrigo (De Paul), que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar. Lautaro (Martínez) la puede llevar. Cuti es el indicado”, señaló.

La elección coloca así al defensor central como una de las caras principales de la nueva etapa de la Selección. Su personalidad y ascendencia dentro del grupo lo habían llevado a ocupar previamente el lugar de tercer capitán, por lo que la responsabilidad no será completamente nueva para el futbolista.

De todos modos, Scaloni dejó en claro que el liderazgo seguirá repartido entre diferentes integrantes del plantel. Dibu Martínez, De Paul y Lautaro aparecen entre las alternativas mencionadas directamente por el técnico para portar la cinta cuando sea necesario.

Una responsabilidad que Romero ya conoce

El Cuti cuenta además con antecedentes como capitán de Argentina. Ya utilizó el brazalete en tres partidos antes de recibir oficialmente esta responsabilidad.

La primera oportunidad fue durante las Eliminatorias Sudamericanas de 2025, en la victoria 1-0 frente a Chile. Meses después volvió a hacerlo durante un amistoso contra Venezuela.

Su antecedente más reciente llegó en la preparación para el Mundial 2026, cuando fue capitán en el triunfo 2-1 contra Mauritania.

Ahora el escenario será diferente. Ya no se tratará de reemplazar circunstancialmente a los principales referentes, sino de asumir el liderazgo dentro de una Selección que empieza a transitar su etapa posterior a Messi.

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