Política

VIVO: Diputados debate en comisión el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por Milei

El plenario conjunto de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto ha comenzado este miércoles el análisis de la iniciativa oficial.

Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Diputados comenzó a debatir este miércoles el proyecto de Javier Milei para endurecer penas contra la explotación ilegal de recursos en las Islas Malvinas.
  • La iniciativa reemplaza la ley de 2011, prevé hasta 20 años de prisión, juicios en ausencia y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar alertas.
  • El oficialismo busca emitir dictamen la próxima semana para tratarlo en el recinto, en medio de cuestionamientos opositores por el enfoque en seguridad interna.
Resumen generado con IA

La Cámara de Diputados nacional desarrolla este miércoles la reunión plenaria de comisiones que analiza el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el gobierno de Javier Milei. El encuentro comenzó a las 12 y reúne a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, en una primera jornada de carácter informativo.

La iniciativa propone endurecer las sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional.

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La reunión cuenta con la exposición de funcionarios y especialistas. Las comisiones son presididas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán.

Qué propone el proyecto

Uno de los principales cambios planteados consiste en reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011 y centrado fundamentalmente en la exploración y explotación de hidrocarburos. El nuevo proyecto amplía el alcance de las restricciones a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.

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El texto establece sanciones administrativas y comerciales para las personas y empresas que incumplan la normativa y crea un Registro Público de Infractores. La inscripción tendría consecuencias sobre la posibilidad de contratar con el Estado y desarrollar determinadas actividades económicas en el país.

El capítulo penal es uno de los ejes de la iniciativa. El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes participen de determinadas actividades de exploración, explotación, extracción, transporte o almacenamiento de recursos en las zonas reclamadas por la Argentina. También alcanza a quienes colaboren con esas operaciones.

A su vez, incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos contemplados por el nuevo régimen, con el objetivo de permitir el avance de los procesos judiciales aun cuando los acusados se encuentren fuera del territorio argentino.

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Un Consejo de Seguridad Nacional

Además del régimen específico para las actividades económicas en las islas, la iniciativa incorpora modificaciones vinculadas con la seguridad y la defensa nacional. Este es uno de los principales puntos cuestionados por distintos sectores, al considerar que se desvincula con la defensa del reclamo por Malvinas y se centra en la seguridad e inteligencia interna del país.

Entre ellas figura la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.

El organismo tendrá como objetivo coordinar las respuestas estatales frente a amenazas que involucren dimensiones diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia. El proyecto también contempla mecanismos de protección de infraestructura crítica, consignó el sitio "Ámbito".

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Ante situaciones consideradas graves e inminentes, el esquema propuesto contempla la adopción de medidas de emergencia sobre operaciones financieras y cambiarias, fondos y activos, autorizaciones, contratos y comercio exterior.

Cronograma del oficialismo

La reunión de este miércoles constituye la primera instancia de análisis en comisiones. El oficialismo trabaja con un cronograma acelerado y tiene previsto volver a reunir a las comisiones el martes 6 de octubre, con la intención de avanzar hacia un dictamen.

El objetivo es que el proyecto pueda llegar al recinto al día siguiente, en una sesión que también podría incluir iniciativas vinculadas con discapacidad y endeudamiento.

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