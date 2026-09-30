VIVO: Diputados debate en comisión el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por Milei

Un Consejo de Seguridad Nacional

Además del régimen específico para las actividades económicas en las islas, la iniciativa incorpora modificaciones vinculadas con la seguridad y la defensa nacional. Este es uno de los principales puntos cuestionados por distintos sectores, al considerar que se desvincula con la defensa del reclamo por Malvinas y se centra en la seguridad e inteligencia interna del país.