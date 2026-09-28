Malvinas: Tucumán llevó al Senado una réplica de la carta de 1833 y ahora apareció la respuesta de Alejandro Heredia
Resumen para apurados
- Tucumán entregó en el Senado una réplica de una carta de 1833 sobre Malvinas, lo que permitió hallar la respuesta oficial de la época.
- El texto original de Balcarce a Heredia surgió al digitalizar el archivo provincial. Tras la entrega, el Archivo General halló la contestación.
- La reconstrucción de este intercambio epistolar refuerza el sustento documental e histórico del reclamo argentino de soberanía sobre las islas.
Un documento que permaneció durante casi dos siglos en el Archivo Histórico de Tucumán volvió a poner a la provincia en el centro de la historia documental de la cuestión Malvinas. Se trata de una carta que el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, envió en 1833 a su par tucumano, Alejandro Heredia, pocos días después de la ocupación británica de las islas.
Ahora, la Provincia llevó al Senado de la Nación una réplica de esa carta, hallada durante las tareas de digitalización del Archivo Histórico. Y la entrega, además, tuvo una consecuencia inesperada: después de recibir la copia, el Archivo General de la Nación identificó entre sus fondos la respuesta que Heredia había enviado a Balcarce.
El hallazgo original se produjo en el marco del proceso de digitalización de la documentación histórica de Tucumán. La carta permitió recuperar un testimonio contemporáneo a los acontecimientos de 1833 y conocer cómo las autoridades argentinas de la época recibieron y comunicaron la noticia de la ocupación británica de las islas.
“Esto no quedó allí, no motivó que el Archivo Histórico saliera a difundirlo y generara más repercusiones”, explicó a LA GACETA Raúl Albarracín, secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales de la provincia. Según relató el funcionario, el contexto en el que apareció el documento también contribuyó a darle mayor trascendencia. A partir del hallazgo, la Provincia decidió compartir la información y entregar réplicas a distintos organismos nacionales vinculados con la cuestión Malvinas.
La importancia del documento radica, entre otros aspectos, en el momento en que fue escrito. La carta fue enviada desde Buenos Aires a Tucumán pocas semanas después de la ocupación británica de las Islas Malvinas, ocurrida el 3 de enero de 1833.
Balcarce, quien además tenía a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación, informó a Heredia sobre lo sucedido y dejó asentada la posición argentina frente al avance británico.
El documento denuncia el despojo y la usurpación de las islas, cuestiona el retiro de la bandera argentina y plantea la situación como contraria a los derechos de la Argentina. También hace referencia a las relaciones que existían en ese momento entre el país y Gran Bretaña.
Para Albarracín, el documento constituye un aporte significativo a la documentación histórica vinculada con el reclamo argentino. “Es un abono muy importante en la sustentación de nuestra postura”, sostuvo. Y señaló que la carta aporta elementos a la línea argumental argentina sobre la soberanía de las islas.
La Provincia considera, según contó Albarracín a este medio, que el documento suma un nuevo testimonio histórico a los argumentos que, a lo largo del tiempo, fueron utilizados para sostener el reclamo argentino sobre las Malvinas.
La réplica llegó al Senado
A partir del hallazgo, Tucumán decidió realizar una réplica del documento y entregarla a distintos organismos. Entre ellos estuvieron el Archivo General de la Nación, el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur y organismos vinculados con la cuestión del Atlántico Sur.
Una de esas réplicas llegó al Senado de la Nación. La entrega tuvo además un componente simbólico para la delegación de nuestra provincia, debido al significado que tiene la cuestión Malvinas dentro de las instituciones nacionales.
El funcionario contó que de la entrega participaron la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y la senadora nacional por Tucumán, Sandra Mendoza, quien había presentado un proyecto para declarar de interés el documento.
El funcionario también dijo que Villarruel es hija de un veterano de la guerra de Malvinas, una circunstancia que, según señaló, le otorgó un significado especial al encuentro.
Apareció la respuesta de Alejandro Heredia
Pero la historia no terminó con la entrega de la réplica. El Archivo General de la Nación analizó la documentación vinculada con la carta que Tucumán había enviado y encontró otro documento de enorme valor histórico: la respuesta que Alejandro Heredia le había enviado a Juan Ramón Balcarce.
“El Archivo General de la Nación, una vez que nosotros le hicimos entrega, transcurrido un escaso tiempo nos mandó una contestación”, contó Albarracín.
De esta manera, el intercambio epistolar entre ambos gobernadores quedó prácticamente reconstruido. Tucumán conserva la carta enviada desde Buenos Aires a Heredia y el Archivo General de la Nación conserva la contestación del entonces gobernador tucumano.
Para Albarracín, este descubrimiento también permitió confirmar que Heredia no se limitó a recibir la comunicación de Balcarce, sino que respondió formalmente.
“No solamente tenemos lo que le hemos mandado, sino también tenemos la contestación”, destacó.
El funcionario contó que ambos documentos permiten ahora completar el circuito de comunicaciones entre las autoridades de la época inmediatamente después de la ocupación británica de las islas.
La digitalización permitió recuperar la historia
El hallazgo está directamente relacionado con el proceso de digitalización que se lleva adelante en el Archivo Histórico de la Provincia. Para Albarracín, ese trabajo no consiste solamente en escanear documentos antiguos, sino también en preservar el material original y facilitar su acceso.
“Los archivos han dejado de ser un depósito de papeles”, afirmó. La digitalización permite que investigadores, estudiantes y cualquier persona interesada puedan consultar documentación histórica sin tener que recurrir permanentemente a los originales.
Además, señaló que el proceso incluye tareas de conservación física. Es decir, los documentos son acondicionados y digitalizados para reducir la necesidad de manipular los originales.