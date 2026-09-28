Malvinas: Tucumán llevó al Senado una réplica de la carta de 1833 y ahora apareció la respuesta de Alejandro Heredia

“Esto no quedó allí, no motivó que el Archivo Histórico saliera a difundirlo y generara más repercusiones”, explicó a LA GACETA Raúl Albarracín, secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales de la provincia. Según relató el funcionario, el contexto en el que apareció el documento también contribuyó a darle mayor trascendencia. A partir del hallazgo, la Provincia decidió compartir la información y entregar réplicas a distintos organismos nacionales vinculados con la cuestión Malvinas.