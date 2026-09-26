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Tensión por las Malvinas: el Reino Unido advirtió que está preparado para defender las islas

El secretario de Defensa británico afirmó que la Argentina no cuenta con capacidad militar para tomar el archipiélago y sostuvo que Londres sí está en condiciones de defenderlo ante un eventual ataque.

TENSIÓN POR MALVINAS. El secretario de Defensa británico afirmó que la Argentina no cuenta con capacidad militar para tomar el archipiélago y sostuvo que Londres sí está en condiciones de defenderlo ante un eventual ataque.
TENSIÓN POR MALVINAS. El secretario de Defensa británico afirmó que la Argentina no cuenta con capacidad militar para tomar el archipiélago y sostuvo que Londres sí está en condiciones de defenderlo ante un eventual ataque. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que Londres defenderá militarmente las Malvinas ante los renovados reclamos soberanos de Argentina sobre el archipiélago.
  • Las declaraciones surgieron en una entrevista tras medidas de Buenos Aires para restringir la explotación de recursos naturales en las islas bajo control británico.
  • El endurecimiento discursivo profundiza la tensión bilateral y coincide con el debate en Reino Unido para elevar el presupuesto militar frente a amenazas globales.
Resumen generado con IA

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que su país está preparado para defender militarmente las Islas Malvinas ante un eventual ataque y sostuvo que la Argentina no cuenta con la capacidad necesaria para tomar el archipiélago.

En una extensa entrevista con el diario británico The Sun, el funcionario fue consultado específicamente sobre la posibilidad de que el Reino Unido tuviera que enviar tropas para defender las islas frente a un eventual ataque argentino. Su respuesta fue afirmativa.

“Los argentinos no tienen la capacidad (militar) de tomar las islas. El Reino Unido sí tiene la capacidad de defenderlas”, afirmó Streeting.

Las declaraciones se produjeron luego de que el Gobierno argentino profundizara sus reclamos por la soberanía sobre las Malvinas y cuestionara distintas acciones británicas vinculadas con el territorio y sus recursos naturales.

La advertencia sobre Rusia

Durante la entrevista, Streeting también se refirió al escenario internacional y advirtió que el Reino Unido enfrenta un riesgo de guerra mayor que en cualquier otro momento de su vida.

“Sin ninguna duda, la mayor amenaza que enfrenta el Reino Unido es Rusia y el presidente Putin”, afirmó.

El funcionario sostuvo que Londres debe reforzar sus Fuerzas Armadas para conservar su capacidad de disuasión frente a potenciales adversarios.

Streeting, de 43 años, aseguró que actualmente cuenta con los recursos necesarios para garantizar la seguridad del país, aunque advirtió que esa situación podría cambiar si no se incrementa la inversión en Defensa durante los próximos años.

“Mientras hoy puedo decir con confianza que tengo lo que necesito —y tenemos lo que necesitamos— para mantener este país seguro, si nos quedáramos quietos no podría decir lo mismo con confianza dentro de cinco años”, afirmó.

El secretario de Defensa también defendió el aumento del presupuesto militar anunciado por el Gobierno británico y consideró que una mayor capacidad de las Fuerzas Armadas contribuye a disuadir a potenciales adversarios.

“Una mayor fortaleza genera disuasión, y la disuasión hace mucho menos probable que terminemos en un lugar al que no queremos llegar, que es una guerra con Rusia o con cualquier otra persona”, sostuvo.

El reclamo argentino por las Malvinas

En las últimas semanas, la cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar destacado en los intercambios entre Buenos Aires y Londres, particularmente a partir de medidas argentinas destinadas a restringir actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las aguas circundantes a las islas.

La Argentina sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte de su territorio y que la soberanía sobre esos espacios se encuentra usurpada por el Reino Unido. El Gobierno argentino reclama su restitución y la reanudación de las negociaciones bilaterales para resolver la disputa de soberanía.

El Reino Unido, en tanto, mantiene el control efectivo del archipiélago.

En ese contexto, las declaraciones de Streeting constituyen una de las expresiones más directas de un funcionario británico sobre la posibilidad de utilizar las Fuerzas Armadas para defender el control de las islas.

El secretario de Defensa vinculó además la situación de las Malvinas con su planteo general sobre la necesidad de fortalecer las capacidades militares británicas. “Nuestros enemigos están esperando que mostremos signos de debilidad”, afirmó durante la entrevista.

Streeting asumió recientemente como secretario de Defensa, después de haber ocupado el cargo de secretario de Salud. Su llegada a la cartera se produjo en medio de un debate dentro del Gobierno británico sobre el aumento del gasto militar y las prioridades presupuestarias.

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