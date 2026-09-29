El Gobierno intimó al Reino Unido a frenar Sea Lion y advirtió que recurrirá a un tribunal internacional

La administración de Milei también rechazó la respuesta británica a las declaraciones del Presidente ante la Asamblea General de la ONU y cuestionó la utilización de la denominación “Territorio Británico de Ultramar” para las islas. En el mismo sentido, sostuvo que el referéndum realizado en 2013, que no es reconocido por la Argentina, no modifica la existencia de la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.