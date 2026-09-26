Malvinas: el Parlasur prepara una reunión en Tierra del Fuego como gesto de respaldo regional

Resumen para apurados
- El Parlasur prevé reunir a su Mesa Directiva en Ushuaia entre octubre y noviembre para respaldar el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
- La propuesta multipartidaria surge tras el apoyo unánime del cuerpo y ante nuevas tensiones entre Buenos Aires y Londres por la explotación hidrocarburífera.
- El encuentro consolidará el bloque sudamericano en la Causa Malvinas, aunque su concreción dependerá de la intensa agenda política y diplomática regional.
El Parlamento del Mercosur (Parlasur) analiza realizar una reunión de su Mesa Directiva en Tierra del Fuego entre fines de octubre y principios de noviembre, como una señal de respaldo regional al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.
La iniciativa apunta a reunir en Ushuaia a representantes de los cinco países que integran el bloque -Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia- y sumar respaldo político a la posición argentina en el Atlántico Sur. El encuentro se produciría además en un momento de renovada tensión entre Buenos Aires y Londres por la cuestión Malvinas y por las actividades hidrocarburíferas en la zona.
La propuesta surgió durante una reunión de las autoridades del Parlasur y tomó nuevo impulso en las últimas semanas. Aunque la sede permanente del organismo está en Montevideo, sus sesiones y reuniones de trabajo pueden realizarse en otros puntos de la región.
Una iniciativa con respaldo de distintas fuerzas
La idea fue planteada por el presidente del Parlasur, el paraguayo Rodrigo Gamarra, del Partido Colorado, y recibió el respaldo de sus cuatro vicepresidentes: el argentino Gustavo Arrieta (PJ), el boliviano Mario Herrera (Libre), el brasileño Humberto Costa (PT) y el uruguayo Nicolás Viera (Frente Amplio).
Posteriormente, el fueguino Alejandro Deanes, del Movimiento Popular Fueguino, quedó a cargo de la coordinación de la iniciativa.
En agosto, la Mesa Directiva propuso avanzar con una reunión en Tierra del Fuego en reivindicación de la Causa Malvinas, en conjunto con la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico, presidida por el exlibertario Rodolfo Eiben.
La propuesta reunió apoyos de distintos sectores políticos, incluidos representantes argentinos y legisladores de Brasil, Paraguay y Uruguay. “Malvinas es un tema que siempre está presente en el Parlasur y que cuenta con numerosos respaldos”, señalaron integrantes del organismo.
El interés por concretar la reunión creció a partir de las últimas medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en relación con la soberanía argentina sobre las islas y el Atlántico Sur. Entre ellas se encuentran las sanciones contra empresas vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion y la decisión de avanzar con el desarrollo de una base naval integrada.
Ushuaia, como escenario del encuentro
La posibilidad de realizar la reunión en Ushuaia también fue analizada esta semana durante un encuentro encabezado por el intendente de la ciudad, Walter Vuoto, con 33 diputados nacionales del peronismo, entre ellos Máximo Kirchner, Jorge Taiana y Cecilia Moreau.
Vuoto dio su respaldo a que la actividad se realice en la capital fueguina, que busca convertirse en escenario de una nueva expresión de respaldo regional a la reivindicación argentina sobre las islas.
A comienzos de septiembre, además, el Parlasur aprobó por unanimidad un proyecto presentado por Gustavo Arrieta en reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
La agenda regional complica las fechas
La principal dificultad para concretar la reunión pasa por la agenda política y diplomática de la región durante las próximas semanas.
Uno de los factores es la visita del papa León XIV a Sudamérica. El pontífice tiene previsto visitar Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, Argentina del 8 al 11 y Perú desde el 11 hasta el 17 de ese mes.
Durante su estadía en Argentina, la agenda papal contempla una misa en el Monumento a los Españoles, otra celebración en Luján, un viaje a Córdoba, una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, una actividad en la Universidad Católica Argentina (UCA) y visitas al Cottolengo Don Orione y al penal de Devoto.
La elección de la fecha para la reunión del Parlasur deberá contemplar, además, el impacto que esa visita tendrá sobre las agendas de los gobiernos y las delegaciones parlamentarias.