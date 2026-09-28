Abrieron una convocatoria nacional para músicos de rock y pop con premios millonarios

Resumen para apurados
- La Secretaría de Cultura de la Nación extendió hasta el 5 de octubre la convocatoria para premiar con hasta $3 millones a músicos de rock y pop de toda la Argentina.
- El certamen de los Premios Nacionales abarca obras lanzadas entre 2021 y 2024. La postulación se realiza de forma digital a través del Registro Federal de Cultura.
- La iniciativa busca reconocer y financiar la escena musical emergente y consolidada del país, otorgando respaldo económico y visibilidad formal a los autores galardonados.
Una canción publicada hace dos o tres años todavía puede convertirse en un premio nacional. Los Premios Nacionales a la Producción Científica, Artística y Literaria mantienen abierta la categoría de Rock y Pop, donde músicos de Tucumán y del resto del país pueden presentar obras estrenadas o publicadas entre 2021 y 2024.
La inscripción iba a cerrar antes, pero la Secretaría de Cultura de la Nación prorrogó el plazo hasta el 5 de octubre inclusive. El certamen entrega $3 millones al primer puesto, $2 millones al segundo y $1,2 millones al tercero. También pueden otorgarse menciones especiales.
Qué músicos pueden participar
La convocatoria está abierta a personas argentinas nativas, por opción o naturalizadas, mayores de 18 años y con domicilio real en el país.
En el caso de la música, esta edición está enfocada específicamente en Rock y Pop. Las obras tienen que corresponder al período de producción 2021-2024, es decir, haber sido publicadas o estrenadas por primera vez dentro de esos años.
No pueden volver a presentarse obras que ya hayan participado en convocatorias anteriores de estos premios ni aquellas que hayan obtenido distinciones en otros certámenes organizados por la Secretaría de Cultura.
Qué hay que presentar
Los requisitos cambian según la forma en que se haya publicado la música.
Si la obra salió en formato físico, como un CD, se debe adjuntar documentación que acredite su publicación, por ejemplo un registro de edición musical de la Dirección Nacional del Derecho de Autor o una declaración de obra de SADAIC.
Para canciones publicadas únicamente de manera digital, se puede presentar el enlace donde esté disponible la obra junto con una constancia que permita verificar su fecha de publicación, como una captura de pantalla del sitio correspondiente.
Cuánto se puede ganar
El Primer Premio Nacional está dotado con $3.000.000. El segundo recibe $2.000.000 y el tercero, $1.200.000.
En caso de una obra con varios autores, el monto puede dividirse entre ellos. Además, cada categoría puede entregar hasta tres menciones especiales, aunque esas distinciones consisten en un diploma y no incluyen el premio económico principal.
Cómo inscribirse
Todo el trámite es digital. Primero hay que contar con un perfil en el Registro Federal de Cultura. Si la persona todavía no está registrada, debe crear su usuario y completar el Registro de Persona.
Después se habilita el acceso a las convocatorias abiertas dentro de la plataforma Somos Cultura, donde se completa el formulario correspondiente a los Premios Nacionales y se carga la documentación de la obra.
La inscripción permanecerá disponible hasta el 5 de octubre inclusive.