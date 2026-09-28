Feriados por la visita del Papa León XIV: qué días serán y a quiénes alcanzan

Resumen para apurados
- El Gobierno oficializó feriados en Argentina del 9 al 11 de noviembre de 2026 por la visita del papa León XIV, con el fin de organizar la logística y seguridad.
- Mediante el Decreto 1103/2026, se fijó un feriado nacional para el 9 y días no laborables específicos para Córdoba, CABA y Buenos Aires ante la masiva afluencia de fieles.
- La Unidad Ejecutora coordinará el evento durante un año, mientras que los sectores laboral y educativo deberán adaptar su actividad al cronograma de feriados escalonados.
El Gobierno nacional oficializó los feriados por la visita del Papa León XIV a la Argentina. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial.
El decreto establece tres jornadas con carácter de feriado durante la visita del pontífice, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. Sin embargo, no todos los feriados tendrán alcance nacional: cada uno tendrá una jurisdicción determinada.
Feriados por la visita del Papa León XIV: qué días son
El cronograma establecido por el Gobierno es el siguiente:
Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el territorio argentino.
Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.
La diferencia territorial está especificada en los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 1103/2026. El Gobierno justificó la medida en las necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento de la circulación vinculadas con las actividades y desplazamientos previstos durante la visita.
¿El lunes 9 de noviembre es feriado en todo el país?
Sí. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el territorio de la Argentina.
La medida alcanza a las distintas jurisdicciones y actividades comprendidas en el territorio nacional. El decreto establece específicamente esa jornada como feriado nacional con motivo de la visita de León XIV.
¿El martes 10 de noviembre es feriado en todo el país?
No. El martes 10 de noviembre será feriado únicamente en Córdoba y CABA.
El decreto establece que la jornada tendrá alcance en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde están previstas actividades vinculadas con la visita del Papa.
¿El miércoles 11 de noviembre es feriado en todo el país?
No. El miércoles 11 de noviembre será feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires.
La medida incluye ese territorio debido a las actividades y desplazamientos previstos durante la visita papal.
¿Cuándo llega el Papa León XIV a la Argentina?
Según el decreto, León XIV realizará una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.
El programa oficial informado previamente contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros institucionales y pastorales.
El Gobierno explicó que las actividades previstas tendrán una importante convocatoria de fieles y visitantes nacionales y extranjeros. Por ese motivo, el decreto señala que será necesario coordinar medidas especiales de seguridad, logística y circulación.
Por qué el Gobierno decretó los feriados
El Decreto 1103/2026 declara de interés nacional la visita oficial del Papa León XIV y sostiene que las jornadas de actividades y desplazamientos requieren medidas especiales para evitar que los movimientos laborales, educativos y comerciales interfieran con los operativos previstos.
La norma también señala que las provincias de Buenos Aires y Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires habían solicitado medidas de alcance territorial limitado vinculadas con la organización de la visita.
Además de los feriados, el Gobierno creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El organismo tendrá a su cargo la planificación, coordinación y articulación de las acciones necesarias para organizar la visita.
La unidad tendrá una vigencia máxima de 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto, o hasta que cumpla los objetivos para los que fue creada.
Calendario de feriados de noviembre 2026
Con estas nuevas fechas, noviembre tendrá distintos días feriados según la jurisdicción.
A nivel nacional, el lunes 9 de noviembre será feriado por la visita del Papa León XIV. El calendario nacional también contempla el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, cuyo feriado se traslada al lunes 23 según el esquema oficial de feriados de 2026.
En Córdoba y CABA se sumará el martes 10 de noviembre, mientras que en la provincia de Buenos Aires se agregará el miércoles 11.
Por lo tanto, quienes trabajen o estudien en esas jurisdicciones deberán tener en cuenta que los tres días no tienen el mismo alcance territorial.