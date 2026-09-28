León XIV criticó el avance del rearme y advirtió que las relaciones entre los Estados son "cada vez más bárbaras"

Resumen para apurados
- El papa León XIV advirtió este lunes en Metz, Francia, que las relaciones globales se vuelven bárbaras, al cuestionar el rearme ante los crecientes conflictos bélicos.
- Durante un acto por la paz europea, el pontífice criticó el creciente gasto militar, el deterioro de la palabra dada y la pérdida del multilateralismo frente a la fuerza.
- La exhortación busca frenar la escalada bélica instando a la juventud y a los líderes a recuperar la vía diplomática para evitar que se preparen futuras guerras.
El papa León XIV advirtió este lunes que las relaciones entre las personas y los Estados se vuelven “cada vez más bárbaras” y cuestionó el avance del rearme en un escenario internacional marcado por conflictos y “equilibrios frágiles”.
Durante su visita a Metz, Francia, en el marco del acto “En las raíces de Europa por la paz y la unidad”, el Pontífice llamó a recuperar el diálogo y la negociación como herramientas para evitar nuevos enfrentamientos. “Es necesario comprometerse en un diálogo paciente, mostrar valentía en la negociación y estar dispuestos a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz”, afirmó.
León XIV sostuvo que el derecho internacional y el multilateralismo constituyen “el mejor antídoto contra la voluntad de dominación, que está en el origen de todo conflicto”. En ese sentido, cuestionó el deterioro de las relaciones entre los países y señaló que “se menosprecia el valor de la palabra dada; por el contrario, se presume de la mentira y el engaño”.
La advertencia sobre el rearme
En su discurso, el Papa también puso el foco en el incremento del gasto militar y pidió evitar lo que definió como la “ilusión del rearme”.
“La búsqueda de la paz en Europa, al igual que en el resto del mundo, no debe confundirse con un ingenuo irenismo”, planteó. Y recordó que, según la visión de Robert Schuman, “la paz mundial no puede salvaguardarse sin esfuerzos creativos proporcionales a los peligros que la amenazan”.
Sin embargo, advirtió: “Hay que guardarse de la ilusión del rearme”. Según explicó, los llamamientos a aumentar el gasto militar y las decisiones vinculadas con ellos suelen ser presentados por gobernantes bajo la justificación de la peligrosidad de otros países.
A partir de ese escenario, León XIV planteó una pregunta sobre el rumbo de las políticas internacionales: “Hoy hay que preguntarse si realmente estamos realizando ‘esfuerzos creativos’ para promover la paz mundial, o si simplemente estamos intentando ‘contener la hemorragia de la guerra’ y prepararnos mejor para aquellas que suponemos que aún están por venir”.
“Las relaciones humanas y entre los Estados se vuelven cada vez más bárbaras”. El Papa insistió en la necesidad de recuperar el valor del diálogo y el respeto por los acuerdos. Consideró que Europa puede contribuir a frenar la espiral de enfrentamientos mediante el respeto hacia el otro y recordó que durante las últimas décadas fue posible resolver diferencias y reivindicaciones mediante el encuentro y no la confrontación.
“Hoy en día, las relaciones humanas y entre los Estados se vuelven cada vez más bárbaras”, afirmó.
En ese contexto, sostuvo que el derecho internacional, a diferencia de los derechos nacionales, no puede ser impuesto por la fuerza de un Estado y debe sustentarse en el principio de que “pacta sunt servanda”, es decir, que los acuerdos deben ser respetados.
León XIV también condenó la continuidad de los conflictos armados y habló de una nueva “matanza inútil”, en referencia a la expresión utilizada por Benedicto XV para definir la guerra, que “cada día causa innumerables víctimas civiles”.
Un llamado al diálogo y a los jóvenes
El Pontífice pidió “realismo y valentía”, además de confianza en la posibilidad de avanzar mediante pequeños pasos que permitan construir una “solidaridad concreta” y evitar que alguien se sienta “abandonado u olvidado”.
En el tramo final de su discurso, dirigió su mensaje especialmente a los jóvenes y los exhortó a construir una Europa “unida y fuerte” y una humanidad liberada “del odio y del miedo”.
“Tened el valor de vivir de forma responsable la misión de construir la paz, en vuestro corazón, en vuestras relaciones, en vuestra familia, en los colegios y en las universidades, en la vida de vuestras ciudades, de vuestros países y de toda Europa”, expresó.
Finalmente, les pidió: “No os sometáis a la lógica de la violencia y la opresión” y los exhortó a ser “constructores de comunidad”, consignó el sitio Vaticannews.