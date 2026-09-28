León XIV criticó el avance del rearme y advirtió que las relaciones entre los Estados son "cada vez más bárbaras"

“Las relaciones humanas y entre los Estados se vuelven cada vez más bárbaras”. El Papa insistió en la necesidad de recuperar el valor del diálogo y el respeto por los acuerdos. Consideró que Europa puede contribuir a frenar la espiral de enfrentamientos mediante el respeto hacia el otro y recordó que durante las últimas décadas fue posible resolver diferencias y reivindicaciones mediante el encuentro y no la confrontación.