“No podemos mirar la IA con fascinación pasiva”: el llamado de un experto de la UNT

Cada vez que un usuario, una empresa o un organismo público en la Argentina interactúa con un modelo de inteligencia artificial, los datos viajan miles de kilómetros hacia servidores ubicados en Estados Unidos o China, son procesados bajo reglas corporativas opacas y devuelven una respuesta moldeada por intereses ajenos. Mientras el debate global se pierde en especulaciones filosóficas sobre el fin de los tiempos, en la trinchera académica la preocupación urgente es mucho más terrenal: el riesgo inminente de quedar relegados a ser meros espectadores y consumidores en la nueva era tecnológica.