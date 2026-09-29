Museo de Arte Sacro: inauguran una sala dedicada a la obra de Juan Antonio Ballester Peña

Esta valiosa colección, que se integra de manera definitiva al acervo de la institución, permitirá redescubrir el trabajo de una figura central en la historia del arte nacional. En su texto “Forma, símbolo y trascendencia”, la curadora señala cómo el acercamiento a lo religioso en Ballester Peña implicó una investigación estética viva, capaz de asumir los lenguajes contemporáneos sin perder su dimensión espiritual. El recorrido por esta nueva sala, con diseño museográfico a cargo de Estudio Maleza, se articula a través de cuatro ejes curatoriales que estructuran la vasta producción del artista: los ángeles, las vírgenes, los paisajes y la imaginería religiosa. Las piezas exhibidas revelan una vocación cimentada en una profunda coherencia entre la vida y la creación.