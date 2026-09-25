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El papa León XIV pide prevenir el cambio climático por “justicia” social

“Debemos pasar de la respuesta de emergencia a la prevención”, dijo el Pontífice.

ADVERTENCIA. El Papa dijo que los sistemas de IA presionan sobre los recursos naturales. @pontifex
ADVERTENCIA. El Papa dijo que los sistemas de IA presionan sobre los recursos naturales. @pontifex
Hace 4 Hs

El papa León XIV instó el jueves a “la prevención” en materia de cambio climático porque no es solo un desafío medioambiental, sino un tema de “justicia” social y “solidaridad entre los pueblos”.

Las olas de calor y las catástrofes naturales, cuya intensidad va en aumento, “afectan sobre todo a los pobres, a las comunidades que disponen de menos recursos para adaptarse y a quienes dependen directamente de la tierra, los bosques y los océanos para subsistir”, advirtió el pontífice estadounidense-peruano.

Presentaron la canción oficial para recibir al Papa León XIV

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“No es solo un desafío medioambiental, sino fundamentalmente una cuestión de justicia, dignidad humana y solidaridad entre los pueblos y las generaciones”, consideró el Papa durante una audiencia con miembros de la Academia Pontificia de las Ciencias.

León XIV exhorta regularmente a los gobiernos a tomar decisiones más valientes frente al cambio climático.

“No podemos responder a estos desafíos únicamente después de que la catástrofe ya se haya producido. Debemos pasar de la respuesta de emergencia a la prevención, de la vulnerabilidad a la preparación y de las medidas a corto plazo a una visión sabia y previsora para la humanidad”, añadió.

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La presión de la IA

El jefe de los 1.400 millones de católicos también destacó la “fuerte presión sobre los recursos naturales” ejercida por los actuales sistemas de Inteligencia Artificial (IA), que consumen grandes cantidades de energía y agua, e “influyen de manera significativa en las emisiones de dióxido de carbono”.

En el mismo discurso, volvió a advertir sobre los riesgos asociados al desarrollo de las herramientas tecnológicas, especialmente los relacionados con la IA.

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Esta última “puede utilizarse con fines de vigilancia, manipulación y discriminación”, consideró el papa, cuya primera encíclica, publicada en mayo, llamaba a “desarmar” la IA y a regular los algoritmos.

“Las capacidades cibernéticas sofisticadas y las armas autónomas pueden, cuando se desarrollan o despliegan sin garantías adecuadas ni control humano, generar nuevos peligros para la seguridad y la paz internacionales”, añadió, y abogó por “un enfoque responsable y lúcido de la ciencia”. (AFP)

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