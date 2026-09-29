OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: ¿4, 5 o 6? La educación en Tucumán
Hace 6 Hs

En Tucumán los horarios de los secretarios de secundaria carecen de un marco regulatorio unificado que frene la discrecionalidad directiva. 4, 5 o 6 horas es el abanico que permite la única normativa (Dcto. 413 del año 1981) que legisla sobre la carga horaria de los secretarios de secundaria y determina “un turno completo”. Para algunos directores la jornada “turno completo” al que hace referencia el decreto equivale a 4, 5 y 6 horas reloj. Secretarios con el mismo cargo trabajando esquemas de horarios completamente distintos y percibiendo por su actividad laboral una igual remuneración. Esta asimetría lesiona de manera directa el principio constitucional de “a igual trabajo, igual remuneración” (Art. 14 bis de la CN) y las garantías contempladas en el Estatuto del Docente (Ley N° 3.470). La falta de normativa clara sobre la jornada laboral de los secretarios es una fuente constante de tensiones, ya que deja margen para que cada directivo aplique criterios personales y muchas veces abusivos. Esta ambigüedad normativa suele derivar en una vulneración de los derechos laborales y en un clima de trabajo hostil. La expresión “turno completo” constituye un “cheque en blanco” para la extensión unilateral y discrecional de la fuerza de trabajo por parte de la autoridad escolar. Al Ministerio de Educación, a la Comisión de Educación de la Honorable legislatura de Tucumán, a los gremios docentes: urgente intervención. Urge una legislación que unifique criterios respecto a la carga horaria y remuneración de los secretarios de educación secundaria. Una normativa de 45 años remite a atraso, oscuridad, estatismo y la educación en cambio es luz, proceso, claridad, progreso, respeto, libertad, justicia; la madre de todas las batallas.

Estela María Apud                                           

estelapud05@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial
1

Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial

¿Sos graduado y tenés menos de 35 años? Hay becas para especializarse en Italia
2

¿Sos graduado y tenés menos de 35 años? Hay becas para especializarse en Italia

Abrieron una convocatoria nacional para músicos de rock y pop con premios millonarios
3

Abrieron una convocatoria nacional para músicos de rock y pop con premios millonarios

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino
4

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?
5

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?

Ranking notas premium
Estados Unidos fue el arsenal de la democracia; ahora está desarmando a la prensa
1

Estados Unidos fue el arsenal de la democracia; ahora está desarmando a la prensa

Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena
2

Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo
3

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo

San Miguel Arcángel, guerra y maderas en el primer Tucumán
4

San Miguel Arcángel, guerra y maderas en el primer Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1955. Sabato y sus pasiones por la novela y el teatro
5

Recuerdos fotográficos: 1955. Sabato y sus pasiones por la novela y el teatro

Más Noticias
Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial

Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Tucumán bajo alerta meteorológica: qué departamentos pueden ser afectados por las tormentas

Malvinas: el inveterado error estratégico de “negociar soberanía”

Malvinas: el inveterado error estratégico de “negociar soberanía”

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Comentarios