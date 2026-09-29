Cartas de lectores: ¿4, 5 o 6? La educación en Tucumán

En Tucumán los horarios de los secretarios de secundaria carecen de un marco regulatorio unificado que frene la discrecionalidad directiva. 4, 5 o 6 horas es el abanico que permite la única normativa (Dcto. 413 del año 1981) que legisla sobre la carga horaria de los secretarios de secundaria y determina “un turno completo”. Para algunos directores la jornada “turno completo” al que hace referencia el decreto equivale a 4, 5 y 6 horas reloj. Secretarios con el mismo cargo trabajando esquemas de horarios completamente distintos y percibiendo por su actividad laboral una igual remuneración. Esta asimetría lesiona de manera directa el principio constitucional de “a igual trabajo, igual remuneración” (Art. 14 bis de la CN) y las garantías contempladas en el Estatuto del Docente (Ley N° 3.470). La falta de normativa clara sobre la jornada laboral de los secretarios es una fuente constante de tensiones, ya que deja margen para que cada directivo aplique criterios personales y muchas veces abusivos. Esta ambigüedad normativa suele derivar en una vulneración de los derechos laborales y en un clima de trabajo hostil. La expresión “turno completo” constituye un “cheque en blanco” para la extensión unilateral y discrecional de la fuerza de trabajo por parte de la autoridad escolar. Al Ministerio de Educación, a la Comisión de Educación de la Honorable legislatura de Tucumán, a los gremios docentes: urgente intervención. Urge una legislación que unifique criterios respecto a la carga horaria y remuneración de los secretarios de educación secundaria. Una normativa de 45 años remite a atraso, oscuridad, estatismo y la educación en cambio es luz, proceso, claridad, progreso, respeto, libertad, justicia; la madre de todas las batallas.