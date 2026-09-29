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Caputo: “No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”

El funcionarip cuestionó a quienes reclaman una devaluación y afirmó que el modelo del Gobierno genera dólares y brinda previsibilidad para las empresas.

LUIS CAPUTO. El ministro de Economía defendió el programa económico y habló de las elecciones de 2027.
LUIS CAPUTO. El ministro de Economía defendió el programa económico y habló de las elecciones de 2027. FOTO TOMADA DE BLOOMBERG.COM
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes en Argentina, el ministro Luis Caputo descartó volatilidad cambiaria hacia 2027 y defendió el plan económico oficial para dar previsibilidad a las empresas e inversores.
  • Las declaraciones surgen ante presiones sobre el dólar, suba del riesgo país a máximos en seis meses y rechazos del Gobierno a los reclamos de una devaluación del peso.
  • El Ejecutivo busca ratificar que el modelo generará divisas y blindar la estabilidad financiera de cara a los próximos comicios para garantizar inversiones productivas.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió este martes el plan económico del Gobierno y volvió a asegurar que no habrá volatilidad en el dólar durante 2027, pese a las señales que siguen con atención los analistas por la suba del riesgo país y la presión sobre el mercado cambiario.

“No esperamos volatilidad cambiaria en 2027, pero nos preparamos como si fuera a pasar”, afirmó el jefe de Hacienda, en medio de la tensión que atraviesan los mercados y de la suba del riesgo país a máximos en seis meses.

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Caputo también cuestionó a quienes reclaman una devaluación. “Son momias que quieren una Argentina pobre”, sostuvo el funcionario al defender el esquema económico impulsado por el Gobierno.

Caputo defendió el modelo económico

El ministro indicó que el modelo económico está generando y seguirá generando dólares, una de las claves de la estrategia oficial para sostener el esquema cambiario.

“Es un modelo que da previsibilidad, la que todas las empresas necesitan para poder invertir. Este es un modelo duradero, que hay que apoyarlo”, indicó Caputo.

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De esta manera, el ministro volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno y descartó que el escenario electoral de 2027 vaya a derivar necesariamente en una mayor volatilidad cambiaria.

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