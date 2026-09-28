SociedadClima y ecología

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

La expansión urbana, la impermeabilización del suelo y una infraestructura exigida al límite explican por qué lluvias habituales pueden transformarse en episodios críticos para el Gran Tucumán.

CANAL SUR. Después de la avenida Roca y en su recorrido hacia el río Salí, al Este, el cauce tiene sobresaturada su capacidad.
CANAL SUR. Después de la avenida Roca y en su recorrido hacia el río Salí, al Este, el cauce tiene sobresaturada su capacidad. La Gaceta / Fotos de Analía Jaramillo
Por Ariane Armas Hace 2 Hs

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