SociedadClima y ecología Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado La expansión urbana, la impermeabilización del suelo y una infraestructura exigida al límite explican por qué lluvias habituales pueden transformarse en episodios críticos para el Gran Tucumán. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL CANAL SUR. Después de la avenida Roca y en su recorrido hacia el río Salí, al Este, el cauce tiene sobresaturada su capacidad. La Gaceta / Fotos de Analía Jaramillo Por Ariane Armas Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSan Miguel de TucumánYerba BuenaParque Sierra de San Javier Tamaño texto Comentarios Lo más popular Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango? Primavera-verano 2027: las tendencias que empiezan a definir el verano Teatro, música y danza: las propuestas culturales que hay este domingo en Tucumán Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán Romper una parada puede implicar un castigo de entre tres meses y cuatro años de prisión Ranking notas premium El Gobierno de Tucumán gestiona deuda por hasta $100.000 millones con banca privada Un tucumano junto a Macri en Jujuy y Manzur en Las Talitas, tras la foto con CFK Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino ¿La generación ansiosa o la más educada de la historia? Calendario laboral: quedan tres meses del año, pero no la misma batería