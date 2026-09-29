Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas
Resumen para apurados
- Jóvenes repusieron una maceta y pidieron disculpas este fin de semana en un local de Barrio Norte, Tucumán, tras haberla roto durante la noche en un acto de vandalismo.
- El dueño del comercio difundió los videos de seguridad en redes y el hecho se viralizó; horas más tarde, los responsables se presentaron voluntariamente a reparar el daño.
- El caso generó repercusión comunitaria como ejemplo de responsabilidad y reparación cívica, mientras el comerciante anunció que restaurará todas las plantas de la vereda.
Una maceta rota, una cámara de seguridad y un video que se viralizó terminaron dando lugar a una historia con un final inesperado. Un grupo de jóvenes que durante el fin de semana había dañado una de las plantas ubicadas en la vereda de un local de calle Corrientes, regresó horas después para pedir disculpas y llevar una nueva maceta.
El episodio fue descubierto por los responsables del local Salutare el sábado a primera hora. Al llegar al local encontraron que faltaba una de las plantas que cuidaban en el frente. Al revisar las cámaras de seguridad descubrieron lo que había sucedido: un grupo de jóvenes, durante la noche, había roto la maceta.
“Nos puso muy triste. No sabíamos qué había pasado. Consultamos las cámaras y ahí vimos que fue un grupo de jóvenes que, en un momento de euforia de la noche, tuvieron la mala decisión o la equivocación de romper algo que es de nosotros y algo que es para todos”, contó a LA GACETA Mauro Cainzo, dueño del local.
El comerciante explicó que las plantas forman parte de una decisión del negocio para hacer más agradable el espacio de la vereda. “La idea es dar un lugar más cálido, más lindo, y es el esfuerzo que ponemos todos los días”, señaló.
Ante lo ocurrido, decidieron publicar las imágenes de las cámaras en las redes sociales. El video rápidamente comenzó a circular y recibió una gran cantidad de mensajes. Muchos usuarios reclamaron que los responsables aparecieran y que la planta fuera repuesta. Pero la historia tuvo un giro pocas horas después.
Cuando el comercio estaba por cerrar ese mismo sábado, los jóvenes se acercaron al lugar. Según relató Cainzo, llegaron con una intención concreta: pedir disculpas y reparar lo que habían hecho.
“Lo primero que dijeron es que querían recomponer la maceta. Eso ha sido lo primero que dijeron cuando vinieron y, sobre todo, las disculpas”, explicó Agustina Rearte, encargada del local.
Los jóvenes mantuvieron contacto con el dueño durante las horas siguientes y avisaron que se ocuparían de conseguir una nueva planta. Finalmente, cumplieron con lo que habían prometido y la maceta volvió a ocupar su lugar en la vereda. Para Cainzo, ese gesto terminó convirtiéndose en la parte más importante de la historia.
“Todos podemos cometer errores, pero hay que tener también la valentía de poder afrontarlos, pedir disculpas y solucionar esos errores”, sostuvo. Por ese motivo, el comercio decidió publicar un segundo video para mostrar lo ocurrido después de la viralización de las primeras imágenes.
“Así como le hemos dado fuerza al primer video, le tenemos que dar la misma fuerza al segundo, demostrando que esto es lo que hay que mostrar también: el arrepentimiento y las ganas de solucionar algo y de afrontar un problema”, explicó Cainzo.
INDIGNACIÓN EN TUCUMÁN 💣 Un inadaptado fue captado por cámaras de seguridad cuando destruía una planta con maceta en plena vía pública. Las imágenes se viralizaron en redes para intentar identificarlo 💥#Tucuman #Noticias pic.twitter.com/WbwFPtlIxv— Radios Tucumán (@radiostucumanok) September 28, 2026
“Si existe un problema, existe una solución”
El comerciante consideró que la repercusión del segundo video también dejó una enseñanza. Según contó, muchos de los comentarios mostraron que los usuarios habían aceptado las disculpas de los jóvenes.
“Hoy un video como este, que haya tenido tanta viralización, y encontremos un pedido de disculpa aceptado en la sociedad, creo que es importantísimo”, afirmó.
Cainzo explicó que el mensaje no debería quedar solamente en este caso. “Los jóvenes tienen que saber que si se mandan una macana, si existe un problema, existe una solución también. Lo importante siempre es dar la cara y no lavarse las manos y borrarse”, sostuvo.
El comerciante también contó que no es la primera vez que las plantas del frente del local sufren daños. Un mes atrás, un automóvil había protagonizado un accidente y terminó arrancando varias de las plantas que estaban ubicadas sobre la vereda.
“Vamos a ponerle de vuelta verde a todo el frente. Ya hemos comenzado con la macetita nueva y vamos a ir con todas las macetas de afuera para darle de vuelta esa calidez que dan las plantas”, contó.
Para cerrar, Cainzo eligió quedarse con la parte positiva de lo sucedido y agradeció a quienes acompañaron al comercio durante la viralización del caso.
“Siempre hay que mirar la mitad llena del vaso. Quedémonos con el perdón, quedémonos con las disculpas. Hay que saber disculpar cuando alguien tiene la intención de hacerlo y de remediar lo que hizo mal”, concluyó.