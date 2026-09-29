Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

“Nos puso muy triste. No sabíamos qué había pasado. Consultamos las cámaras y ahí vimos que fue un grupo de jóvenes que, en un momento de euforia de la noche, tuvieron la mala decisión o la equivocación de romper algo que es de nosotros y algo que es para todos”, contó a LA GACETA Mauro Cainzo, dueño del local.