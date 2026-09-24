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Qué dijo Luis Caputo tras el aumento de la pobreza y la indigencia en el primer semestre de 2026

El funcionario destacó que, pese a la suba, ambos indicadores se mantienen por debajo de los niveles de igual período de 2024.

El ministro Luis Caputo
El ministro Luis Caputo FOTO TOMADA DE BLOOMBERG.COM
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • Este jueves en Argentina, Luis Caputo minimizó la suba de la pobreza al 32,3% difundida por el Indec, remarcando que se mantiene por debajo de los niveles registrados en 2024.
  • Según el Indec, la pobreza afectó a 15,56 millones de personas y subió 4,1 puntos respecto al semestre anterior, mientras que la indigencia aumentó al 7,5% de la población.
  • El repunte de los indicadores sociales pone a prueba el plan económico del Gobierno, que intenta contener el costo político contrastando las cifras actuales con las de 2024.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este jueves al aumento de los indicadores de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2026 y puso el énfasis en que ambos niveles se mantienen por debajo de los registrados en igual período de 2024.

El funcionario nacional se expresó luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y la indigencia, al 7,5%.

“Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 puntos porcentuales y 1,2 puntos porcentuales en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024”, escribió Caputo en su cuenta de X.

Según precisó, la pobreza pasó de 52,9% a 32,3% frente a aquel período, mientras que la indigencia descendió de 18,1% a 7,5%.

Cuántas personas están en situación de pobreza

El Indec informó que la pobreza alcanzó al 32,3% de la población de los principales aglomerados urbanos durante el primer semestre de 2026. La indigencia, en tanto, se ubicó en 7,5%.

Proyectados sobre el total de habitantes del país, esos porcentajes representan a 15,56 millones de personas en situación de pobreza y a 3,61 millones que no lograron cubrir la canasta básica alimentaria.

Frente al segundo semestre de 2025, la pobreza avanzó 4,1 puntos porcentuales, desde el 28,2%, y sumó unos 2,05 millones de personas. La incidencia también quedó por encima del 31,6% que se había registrado en el primer semestre del año pasado. El indicador alcanzó al 24,4% de los hogares.

La indigencia también aumentó

La indigencia aumentó 1,2 puntos porcentuales respecto del 6,3% registrado en los últimos seis meses de 2025. El alza equivalió a 595.300 personas más en esa condición y llevó la incidencia al 5,6% de los hogares.

En la comparación interanual, el índice de indigencia subió 0,6 puntos porcentuales.

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