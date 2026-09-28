SociedadGastronomía

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Maximiliano Piazzetta se formó en las cocinas de Tucumán y recorrió Europa hasta afincarse en la capital danesa. De qué se trata “Norte Argentino”, un restaurante que reivindica las raíces culinarias en el mapa nórdico.

MANJAR. Maxi cuenta que el sabor que más conquistó a los danes, sin ninguna duda, es el de las empanadas de carne, receta 100% tucumana.
MANJAR. Maxi cuenta que el sabor que más conquistó a los danes, sin ninguna duda, es el de las empanadas de carne, receta 100% tucumana.
Por Ariane Armas Hace 11 Hs

Resumen para apurados

  • El cocinero tucumano Maximiliano Piazzetta triunfa en Copenhague con su restaurante 'Norte Argentino', donde promueve la gastronomía regional y sus tradicionales empanadas.
  • Originario de Alberdi, se formó en cocinas locales y recorrió Europa antes de radicarse en la capital danesa, donde la empanada de carne tucumana se volvió su plato insignia.
  • El éxito del local posiciona a la cocina del norte argentino en el exigente circuito nórdico y abre paso a la valorización de recetas autóctonas en el mercado europeo.
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