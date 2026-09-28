Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
Maximiliano Piazzetta se formó en las cocinas de Tucumán y recorrió Europa hasta afincarse en la capital danesa. De qué se trata “Norte Argentino”, un restaurante que reivindica las raíces culinarias en el mapa nórdico.
Resumen para apurados
- El cocinero tucumano Maximiliano Piazzetta triunfa en Copenhague con su restaurante 'Norte Argentino', donde promueve la gastronomía regional y sus tradicionales empanadas.
- Originario de Alberdi, se formó en cocinas locales y recorrió Europa antes de radicarse en la capital danesa, donde la empanada de carne tucumana se volvió su plato insignia.
- El éxito del local posiciona a la cocina del norte argentino en el exigente circuito nórdico y abre paso a la valorización de recetas autóctonas en el mercado europeo.
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