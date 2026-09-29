Tras las críticas por el video de los jóvenes de La Libertad Avanza, Catalán apuntó contra la Legislatura: “Es la caja política más grande”
El candidato a gobernador de LLA en la provincia defendió la postura de su espacio; le respondió a Jaldo y pidió centrar la discusión en el costo de la política.
Resumen para apurados
- Lisandro Catalán, candidato de LLA en Tucumán, respondió a las críticas del gobernador Jaldo y acusó a la Legislatura de ser "la caja política más grande" tras un polémico video.
- La controversia surgió luego de que jóvenes libertarios destruyeran una maqueta del palacio legislativo, hecho que Catalán minimizó al criticar el costo de cada banca provincial.
- Con esta postura, el dirigente libertario busca polarizar con el oficialismo tucumano e instalar el recorte del gasto de la política en el centro del debate electoral provincial.
Tras los cuestionamientos del gobernador Osvaldo Jaldo y de distintos legisladores por un video en el que jóvenes de La Libertad Avanza rompieron una maqueta de la Legislatura, el candidato a gobernador de LLA en la provincia, Lisandro Catalán, defendió la postura de su espacio y sostuvo que el verdadero debate debe estar puesto en el costo de la política y el presupuesto del Poder Legislativo.
Frente a las críticas, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán salió a responder y pidió no desviar la discusión. “No vamos a permitir que se tergiverse el debate a partir de un video de jóvenes rompiendo una piñata”, afirmó.
Catalán sostuvo que la posición de su espacio respecto de la Legislatura es “clara” y apuntó directamente contra el presupuesto del Poder Legislativo. “Estamos en contra del presupuesto de la Legislatura. Tucumán tiene la Legislatura más cara del país y cada legislador representa para los tucumanos un costo de alrededor de $3.700 millones”, señaló.
De acuerdo con un relevamiento de la Fundación Libertad sobre los presupuestos legislativos de 2026, Tucumán destina alrededor de $182.500 millones a su Poder Legislativo, con un costo aproximado de $3.725 millones por banca.
Para Catalán, ese es el eje que debe discutirse. “Ese es el verdadero debate: el costo de la política y las cajas políticas que permiten que algunos dirigentes se perpetúen en el poder”, sostuvo.
El dirigente libertario aclaró, al mismo tiempo, que su cuestionamiento no implica desconocer el rol institucional de la Legislatura. “Nosotros no venimos a romper nada ni a terminar con la Legislatura. Queremos una Legislatura eficiente, con un presupuesto razonable y legisladores que se dediquen a legislar”, afirmó.
En relación con el video que originó la polémica, Catalán remarcó que la violencia no forma parte de la posición que sostiene su espacio. “La violencia siempre la hemos repudiado, en cualquier ámbito y venga de donde venga. Somos profundamente respetuosos de las instituciones y de los poderes del Estado”, expresó.
Sin embargo, cuestionó que el episodio haya desplazado otros problemas que, según planteó, afectan a los tucumanos. “Violencia es lo que le ocurrió a Federico Pelli en La Madrid, cuando recibió un cabezazo que le rompió la nariz. Violencia es que Gerardo Huesen haya tenido que refugiarse en una comisaría ante una situación en la que personas vinculadas a sectores políticos intentaban agredirlo”, afirmó.
Catalán también amplió su planteo hacia las dificultades cotidianas de los vecinos. “Violencia es que los vecinos se inunden cada vez que llueve. Violencia es que los chicos no puedan ir a la escuela cuando hace frío porque no tienen vidrios”, sostuvo.
Y agregó: “También es violencia mentirle a los tucumanos y pretender desviar la discusión de los problemas reales”. El candidato a gobernador insistió en que la discusión que pretende instalar La Libertad Avanza está vinculada con el gasto público, los privilegios y el funcionamiento de las estructuras políticas. “No queremos más cajas políticas”, enfatizó.
Finalmente, volvió a remarcar cuál es el objetivo que plantea su espacio: “El debate que queremos dar es otro: terminar con los privilegios, reducir el costo de la política y hacer que los recursos de los tucumanos vuelvan a estar al servicio de los tucumanos”. “Esta es nuestra postura. Clara y sin dobleces”, concluyó.