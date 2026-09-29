Tras las críticas por el video de los jóvenes de La Libertad Avanza, Catalán apuntó contra la Legislatura: “Es la caja política más grande”

Tras los cuestionamientos del gobernador Osvaldo Jaldo y de distintos legisladores por un video en el que jóvenes de La Libertad Avanza rompieron una maqueta de la Legislatura, el candidato a gobernador de LLA en la provincia, Lisandro Catalán, defendió la postura de su espacio y sostuvo que el verdadero debate debe estar puesto en el costo de la política y el presupuesto del Poder Legislativo.