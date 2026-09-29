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Luis Caputo cargó contra Kicillof y el kirchnerismo: “Es el anticristo y así lo ve la gente”

El titular de la cartera de Hacienda habló sobre el escenario político y la percepción de los mercados de cara a 2027.

Javier Milei y Luis Caputo, en un acto en la Rural.
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Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Ante empresarios, Luis Caputo tildó a Axel Kicillof de "anticristo" para calmar a inversores que temen un retorno kirchnerista en 2027.
  • Durante el encuentro, el titular de Economía descartó devaluar el peso y ratificó que la competitividad se logrará mediante baja de impuestos y desregulación estructural.
  • El Gobierno busca consolidar certidumbre y asegurar inversiones, blindando su plan económico ante posibles escenarios políticos adversos en los próximos comicios.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a cuestionar al kirchnerismo y apuntó particularmente contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al referirse a las expectativas políticas y económicas de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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Durante una exposición ante empresarios, Caputo afirmó que “el kirchnerismo es el infierno” y, al referirse a Kicillof, sostuvo: “Es el anticristo, así está visto”. Sus declaraciones se produjeron al analizar la percepción de algunos inversores frente a la posibilidad de un cambio de gobierno en 2027.

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El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que es necesario “desmitificar el temor político” que, según planteó, lleva a algunos inversores y tomadores de decisiones a postergar inversiones ante la posibilidad de un eventual regreso del kirchnerismo al Gobierno nacional.

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“Nosotros no esperamos un 2027 como el que el periodismo dice o como algunos colegas dicen. Pero nos preparamos como si pudiera ser. Es lo que corresponde. Esa es nuestra responsabilidad”, afirmó.

La discusión sobre el escenario electoral apareció así vinculada con las expectativas económicas y financieras que el Gobierno busca instalar para los próximos años.

Caputo rechazó una devaluación

Durante la misma presentación, Caputo defendió la política cambiaria del Gobierno y rechazó los reclamos de una eventual devaluación del peso como mecanismo para mejorar la competitividad de la economía.

“Lo voy a decir de manera gráfica: esas momias, porque no queda otra palabra, o miserables que realmente piensan solo en sí mismos y quieren una Argentina pobre”, afirmó al cuestionar a quienes, según su interpretación, impulsan una depreciación de la moneda.

El ministro sostuvo que una devaluación implicaría reducir los salarios medidos en dólares y cuestionó el modelo económico basado en una moneda permanentemente depreciada para mejorar la competitividad. “La competitividad no viene por devaluar”, planteó.

En cambio, defendió una estrategia basada en una reducción de impuestos, menores regulaciones y una disminución del costo financiero. Según su planteo, esos factores deberían permitir mejorar la productividad y alcanzar salarios más competitivos sin recurrir a una corrección cambiaria.

La mirada del Gobierno sobre la economía

Caputo también repasó distintos períodos de las últimas décadas y comparó la situación actual con las administraciones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. El ministro utilizó esas referencias para sostener que parte de los desequilibrios que enfrenta actualmente la economía son consecuencia de problemas acumulados durante años.

Frente a ese escenario, volvió a defender el programa económico de Javier Milei, basado en el equilibrio fiscal, la desregulación y la estabilidad monetaria.

El Gobierno sostiene que la mejora de la competitividad debe surgir de una reducción de los costos estructurales de la economía y no de una depreciación del peso.

La advertencia sobre 2027

Hacia el final de su exposición, Caputo retomó el escenario político y electoral de los próximos años y planteó que el Gobierno debe contemplar distintos escenarios, incluso aquellos que considera adversos.

“Esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer como funcionarios públicos: estar preparados para lo que eventualmente puede ser un escenario no deseado”, afirmó.

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