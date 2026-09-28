El dólar "blue" subió a $1.565 y quedó cerca de su récord: ¿a cuánto operó el oficial?

El mercado cambiario volvió a operar este lunes con un importante volumen de negocios, mientras el dólar mostró comportamientos diferentes según cada segmento. En el Banco Nación, la cotización al público terminó sin variantes, ofrecido a $1.545 para la venta, aún en un máximo nominal, luego de haberse ofrecido a $1.550 durante la mayor parte de la operatoria.