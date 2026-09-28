El dólar "blue" subió a $1.565 y quedó cerca de su récord: ¿a cuánto operó el oficial?

Resumen para apurados
- El dólar blue subió cinco pesos este lunes en Argentina y cerró a $1.565, quedando a un paso de su récord histórico en una jornada de alto volumen.
- El oficial cerró a $1.545 en el Banco Nación, mientras el mayorista bajó a $1.524,50 tras tocar picos intradiarios, frenado por la oferta privada.
- Con un alza oficial del 1,1% en septiembre que corre detrás de la inflación, el mercado vigila la brecha cambiaria y el límite del esquema del BCRA.
El mercado cambiario volvió a operar este lunes con un importante volumen de negocios, mientras el dólar mostró comportamientos diferentes según cada segmento. En el Banco Nación, la cotización al público terminó sin variantes, ofrecido a $1.545 para la venta, aún en un máximo nominal, luego de haberse ofrecido a $1.550 durante la mayor parte de la operatoria.
El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.550,12 para la venta y $1.495,19 para la compra.
En tanto, el dólar "blue" ganó $5 y cerró a $1.565, a apenas cinco pesos de distancia de su récord del 28 de julio.
El dólar mayorista cerró a $1.524,50
El mercado de cambios operó nuevamente con buen volumen este lunes: se negociaron USD 679,5 millones en el segmento de contado. En ese marco, el dólar mayorista finalizó ofrecido con una baja de un peso, a $1.524,50.
La divisa comercial llegó a pactarse a un récord de $1.530 durante la mañana, pero la aparición de la oferta frenó la tendencia, en un marco de reducidas compras oficiales en el segmento spot durante septiembre.
El BCRA fijó un techo de $1.916,74 para el esquema de bandas cambiarias. De esta manera, el dólar mayorista quedó a $392,24, o un 25,7%, de ese límite para la flotación administrada.
Cuánto subió el dólar en septiembre
En lo que va de septiembre, el tipo de cambio oficial conserva un ascenso de $16, equivalente al 1,1%, una suba que se prevé será inferior a la inflación del corriente mes, según estimaciones privadas.
En 2026, en tanto, el dólar acumula un incremento de $69,50, equivalente al 4,8%.