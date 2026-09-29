Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

La tormenta que afectó ayer a San Miguel de Tucumán volvió a dejar calles anegadas y distintos sectores de la ciudad bajo el agua. Frente a las críticas por el estado de los desagües, la intendenta Rossana Chahla aseguró que el municipio había realizado tareas de limpieza en los imbornales, pero que durante el temporal muchos quedaron obstruidos por residuos arrastrados por la lluvia.