Política

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

La intendenta aseguró que los 1.800 imbornales habían sido limpiados antes del temporal; anticipó un operativo especial para mantenerlos despejados cuando haya alertas meteorológicas.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rossana Chahla atribuyó las inundaciones en San Miguel de Tucumán a la basura que tapó los desagües tras el temporal del lunes, deslindando fallas de limpieza previa.
  • Pese al mantenimiento de 1.800 imbornales, el arrastre pluvial de plásticos y colchones colapsó los canales. Opositores y vecinos criticaron la falta de obras estructurales.
  • El municipio desplegará cuadrillas especiales ante alertas climáticas y apelará a la conciencia vecinal, mientras proyecta obras hidráulicas de gran costo y a largo plazo.
Resumen generado con IA

La tormenta que afectó ayer a San Miguel de Tucumán volvió a dejar calles anegadas y distintos sectores de la ciudad bajo el agua. Frente a las críticas por el estado de los desagües, la intendenta Rossana Chahla aseguró que el municipio había realizado tareas de limpieza en los imbornales, pero que durante el temporal muchos quedaron obstruidos por residuos arrastrados por la lluvia.

“Los más de 1.800 imbornales estaban limpios”, dijo la jefa municipal este martes ante la prensa. Según explicó, durante el recorrido que realizaron después de la tormenta encontraron bolsas, botellas y otros residuos que impedían que el agua ingresara correctamente al sistema de desagües.

El temporal llegó con todo: calles inundadas y zonas intransitables en Tucumán

El temporal llegó con todo: calles inundadas y zonas intransitables en Tucumán

“Había basura que impedía que se absorba porque arrastró las bolsas”, señaló. También hizo referencia a la situación de los canales que atraviesan la ciudad. En ese sentido, afirmó que el municipio realiza tareas de limpieza de manera permanente y que incluso encontraron colchones en algunos de los canales.

La intendenta sostuvo que el problema no se limita a la infraestructura existente y planteó que también existe una responsabilidad de los vecinos en el manejo de los residuos.

Soledad Molinuevo criticó el deterioro que vive San Miguel de Tucumán tras el temporal

Soledad Molinuevo criticó el deterioro que vive San Miguel de Tucumán tras el temporal

“A la hora de la tormenta arrastró muchísimo plástico. Hemos encontrado todo en los imbornales”, dijo. Y remarcó que, en esos casos, el problema no es que el desagüe esté sucio de manera previa, sino que los residuos terminan tapándolo cuando comienza a llover.

Qué hará el municipio cuando haya alerta de tormenta

Ante esta situación, Chahla anunció que el municipio analiza reforzar el operativo durante los días en los que exista una alerta meteorológica. “La estrategia que vamos a hacer ahora es poner gente en los imbornales cuando sepamos que tenemos alerta, para que vaya sacando todas esas cosas”, adelantó.

La intendenta reconoció, sin embargo, que se trata de una tarea difícil de sostener en toda la ciudad. “No podemos tener 1.800 personas en 1.800 imbornales”, planteó, al tiempo que pidió colaboración a los vecinos para evitar que los residuos terminen en las calles y posteriormente en los desagües.

ROSSANA CHAHLA, CON SU EQUIPO. ROSSANA CHAHLA, CON SU EQUIPO. PRENSA MUNICIPALIDAD

Las obras que, según Chahla, necesita la ciudad

Chahla también se refirió a las obras de infraestructura necesarias para evitar anegamientos y sostuvo que el municipio tiene proyectos planificados, aunque aclaró que se trata de trabajos de gran magnitud y costo.

En ese marco, defendió la gestión municipal frente a las críticas que surgieron después del temporal y cuestionó la posibilidad de transformar la ciudad en poco tiempo.

El Niño podría provocar un aumento de las lluvias y los caudales en el río Paraná: qué informó Yacyretá

El Niño podría provocar un aumento de las lluvias y los caudales en el río Paraná: qué informó Yacyretá

“No podemos transformar una ciudad en 1.000 días”, sostuvo la intendenta, quien recordó que la actual gestión lleva alrededor de 1.070 días desde su asunción.

Chahla mencionó entre las obras realizadas la instalación de unas 500 paradas de colectivos. “No podíamos permitir que la gente esté esperando un colectivo bajo la lluvia, bajo el sol”.

La intendenta también apuntó contra los hechos de vandalismo que afectan a la infraestructura urbana. Dijo que el municipio los denuncia y los hace públicos como una forma de visibilizar el daño que, según planteó, termina perjudicando a otros vecinos. “Una persona que hace un daño de ese tipo le está haciendo un daño a vecinos, a personas que necesitan”, expresó.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Soledad Molinuevo criticó el deterioro que vive San Miguel de Tucumán tras el temporal

Soledad Molinuevo criticó el deterioro que vive San Miguel de Tucumán tras el temporal

Lo más popular
Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
1

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas
2

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1
3

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial
4

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta
5

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
2

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
3

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
4

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
5

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más Noticias
Soledad Molinuevo criticó el deterioro que vive San Miguel de Tucumán tras el temporal

Soledad Molinuevo criticó el deterioro que vive San Miguel de Tucumán tras el temporal

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

“Siempre pollera, nunca peluca”, críticas por las inundaciones y repudios por la maqueta

El senador libertario Juan Carlos Pagotto fue hallado sin vida en su casa de La Rioja

El senador libertario Juan Carlos Pagotto fue hallado sin vida en su casa de La Rioja

Freno, debate por la recesión y nubarrones: la encrucijada económica bajo la lupa de dos economistas

Freno, debate por la recesión y nubarrones: la encrucijada económica bajo la lupa de dos economistas

El Gobierno denunció vuelos ilegales entre Malvinas y Chile y anunció sanciones contra una empresa británica

El Gobierno denunció vuelos ilegales entre Malvinas y Chile y anunció sanciones contra una empresa británica

El Gobierno le otorgó rango de embajador a Adolfo Cambiaso: qué función cumplirá

El Gobierno le otorgó rango de embajador a Adolfo Cambiaso: qué función cumplirá

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

Comentarios