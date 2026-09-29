Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”
Resumen para apurados
- Rossana Chahla atribuyó las inundaciones en San Miguel de Tucumán a la basura que tapó los desagües tras el temporal del lunes, deslindando fallas de limpieza previa.
- Pese al mantenimiento de 1.800 imbornales, el arrastre pluvial de plásticos y colchones colapsó los canales. Opositores y vecinos criticaron la falta de obras estructurales.
- El municipio desplegará cuadrillas especiales ante alertas climáticas y apelará a la conciencia vecinal, mientras proyecta obras hidráulicas de gran costo y a largo plazo.
La tormenta que afectó ayer a San Miguel de Tucumán volvió a dejar calles anegadas y distintos sectores de la ciudad bajo el agua. Frente a las críticas por el estado de los desagües, la intendenta Rossana Chahla aseguró que el municipio había realizado tareas de limpieza en los imbornales, pero que durante el temporal muchos quedaron obstruidos por residuos arrastrados por la lluvia.
“Los más de 1.800 imbornales estaban limpios”, dijo la jefa municipal este martes ante la prensa. Según explicó, durante el recorrido que realizaron después de la tormenta encontraron bolsas, botellas y otros residuos que impedían que el agua ingresara correctamente al sistema de desagües.
“Había basura que impedía que se absorba porque arrastró las bolsas”, señaló. También hizo referencia a la situación de los canales que atraviesan la ciudad. En ese sentido, afirmó que el municipio realiza tareas de limpieza de manera permanente y que incluso encontraron colchones en algunos de los canales.
La intendenta sostuvo que el problema no se limita a la infraestructura existente y planteó que también existe una responsabilidad de los vecinos en el manejo de los residuos.
“A la hora de la tormenta arrastró muchísimo plástico. Hemos encontrado todo en los imbornales”, dijo. Y remarcó que, en esos casos, el problema no es que el desagüe esté sucio de manera previa, sino que los residuos terminan tapándolo cuando comienza a llover.
Qué hará el municipio cuando haya alerta de tormenta
Ante esta situación, Chahla anunció que el municipio analiza reforzar el operativo durante los días en los que exista una alerta meteorológica. “La estrategia que vamos a hacer ahora es poner gente en los imbornales cuando sepamos que tenemos alerta, para que vaya sacando todas esas cosas”, adelantó.
La intendenta reconoció, sin embargo, que se trata de una tarea difícil de sostener en toda la ciudad. “No podemos tener 1.800 personas en 1.800 imbornales”, planteó, al tiempo que pidió colaboración a los vecinos para evitar que los residuos terminen en las calles y posteriormente en los desagües.
Las obras que, según Chahla, necesita la ciudad
Chahla también se refirió a las obras de infraestructura necesarias para evitar anegamientos y sostuvo que el municipio tiene proyectos planificados, aunque aclaró que se trata de trabajos de gran magnitud y costo.
En ese marco, defendió la gestión municipal frente a las críticas que surgieron después del temporal y cuestionó la posibilidad de transformar la ciudad en poco tiempo.
“No podemos transformar una ciudad en 1.000 días”, sostuvo la intendenta, quien recordó que la actual gestión lleva alrededor de 1.070 días desde su asunción.
Chahla mencionó entre las obras realizadas la instalación de unas 500 paradas de colectivos. “No podíamos permitir que la gente esté esperando un colectivo bajo la lluvia, bajo el sol”.
La intendenta también apuntó contra los hechos de vandalismo que afectan a la infraestructura urbana. Dijo que el municipio los denuncia y los hace públicos como una forma de visibilizar el daño que, según planteó, termina perjudicando a otros vecinos. “Una persona que hace un daño de ese tipo le está haciendo un daño a vecinos, a personas que necesitan”, expresó.