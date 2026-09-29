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A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

El piloto argentino viene de tener un mal fin de semana en Azerbaiyán. Tendrá que cumplir una sanción.

Colapinto buscará sumar puntos en un circuito complicado.
Colapinto buscará sumar puntos en un circuito complicado.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará el GP de Malasia de Fórmula 1 este fin de semana en Sepang, buscando recuperarse tras su abandono en la fecha previa en Azerbaiyán.
  • El argentino arrastra una penalización de cinco puestos en la grilla por su choque en Bakú, debiendo adaptarse a un trazado técnico con alta humedad y calor extremo.
  • Tendrá el desafío de lograr una sólida clasificación para contrarrestar la sanción y reposicionarse en la grilla del campeonato mundial en su etapa decisiva.
Resumen generado con IA

La Fórmula 1 llega a Malasia para disputar el Gran Premio de Sepang, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato, con Franco Colapinto obligado a remontar después de un accidentado paso por Azerbaiyán. El piloto argentino deberá afrontar la próxima carrera con una penalización que condicionará su posición de partida.

Colapinto recibió una sanción de cinco puestos en la parrilla por el choque ocurrido en Bakú, por lo que la clasificación tendrá un peso especial en sus posibilidades para la carrera. El fin de semana anterior también estuvo marcado por el cruce con Lando Norris, que terminó después de que el británico ofreciera sus disculpas.

El trazado malasio es uno de los más completos de la máxima categoría. Su amplio recorrido combina largas rectas, zonas de frenada intensa y una variedad de curvas rápidas y fluidas, lo que permite a los pilotos atacar desde múltiples trazadas.

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El circuito es conocido por su calor y humedad, y los repentinos aguaceros tropicales pueden cambiar las condiciones en un instante. Entre las secciones más destacadas se encuentran la larga curva que une las curvas 5 y 6, y la singular horquilla final de la curva 15 que desemboca en la recta principal.

Cronograma y horarios

Viernes 2 de octubre

- Práctica Libre 1: 1.30

- Práctica Libre 2: 5.00

Sábado 3 de octubre

- Práctica Libre 3: 1.30

- Clasificación: 5.00

Domingo 4 de octubre

- Carrera: 4.00

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
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