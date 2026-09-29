"Las ganas de seguir están": Lionel Scaloni abrió la puerta a su continuidad y negó rumores sobre River

A la hora de detallar qué variables pone en la balanza para definir su permanencia, el técnico remarcó que la prioridad no pasa por lo económico sino por el proyecto y la competitividad del plantel: “El tema deportivo es fundamental, analizar qué nos queda, qué es lo que viene. Estamos ilusionados con eso, es lo más importante y lo que nos hace querer llegar a un acuerdo. De lo contrario, si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo, no hubiera abierto la chance de sentarme a hablar”, sentenció.