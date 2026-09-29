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"Las ganas de seguir están": Lionel Scaloni abrió la puerta a su continuidad y negó rumores sobre River

En la previa del amistoso frente a Bolivia en Córdoba, el DT confirmó que comenzaron las charlas para renovar su contrato, explicó qué condiciones deportivas evalúa para seguir al frente de la Selección y descartó de plano cualquier llamado del Millonario.

Las ganas de seguir están: Lionel Scaloni abrió la puerta a su continuidad y negó rumores sobre River
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Córdoba, Lionel Scaloni confirmó el inicio de charlas para renovar como DT de la Selección y negó contactos con River, priorizando el proyecto deportivo del equipo.
  • Tras reunirse con Claudio Tapia, el técnico aclaró que su contrato rige hasta fin de año y desmintió sondeos externos, remarcando que evaluar la competitividad es clave.
  • La continuidad de Scaloni aporta estabilidad al proceso albiceleste y despeja especulaciones mientras el plantel afronta una nueva serie de compromisos internacionales.
Resumen generado con IA

En la antesala del amistoso que Argentina disputará este miércoles desde las 21 ante Bolivia en Córdoba, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa cargada de definiciones. Más allá de lo futbolístico, el foco inevitablemente se posó sobre su futuro al frente del combinado nacional y los rumores que en los últimos días lo vincularon con River Plate. Lejos de esquivar los temas, el entrenador de Pujato habló con claridad de ambos frentes.

La reciente foto junto a Claudio Tapia volvió a encender las expectativas sobre una extensión del vínculo. Al respecto, Scaloni confirmó que el diálogo ya está abierto: "La foto, cada vez que vengo, me reúno. Sí que esta vez dijimos que nos íbamos a juntar. Charlamos un rato para ver si podemos ir avanzando y llegar a un acuerdo. Recién empezamos a hablar. Intentaremos hablar en estos días, ahora tenemos los partidos por delante", explicó, dejando en claro el clima positivo de la negociación: "Será cosa de llegar a un acuerdo. La predisposición está y es lo importante. Cuando tengamos algo, lo comunicaremos".

A la hora de detallar qué variables pone en la balanza para definir su permanencia, el técnico remarcó que la prioridad no pasa por lo económico sino por el proyecto y la competitividad del plantel: “El tema deportivo es fundamental, analizar qué nos queda, qué es lo que viene. Estamos ilusionados con eso, es lo más importante y lo que nos hace querer llegar a un acuerdo. De lo contrario, si no veía la posibilidad de poder competir y armar algo lindo, no hubiera abierto la chance de sentarme a hablar”, sentenció.

La desmentida sobre River

Consultado sobre las versiones que circularon en torno a un presunto sondeo de River, el DT albiceleste fue categórico y desarticuló cualquier tipo de especulación: “Los rumores son rumores, a mí nadie me ha hablado. Hasta el 31 de diciembre voy a estar acá y no voy a escuchar absolutamente a nadie. Es lo que siempre he hecho, si dijera que desde que estoy acá no recibí ofrecimientos mentiría. De River nadie me contactó”, aclaró sin vueltas.

De esta manera, Scaloni ratificó su compromiso total con la "Albiceleste" y llevó tranquilidad respecto a los pasos a seguir: "Recién tuvimos la primera charla. Pero tengo la decisión de seguir, la predisposición, las ganas de continuar y de llegar a un acuerdo están”. Mientras tanto, la cabeza del entrenador está puesta en la triple fecha y en seguir consolidando la base de cara a lo que viene.

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