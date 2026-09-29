Leandro Paredes cambió de postura sobre la Selección: qué dijo y qué pasará con su sanción

A comienzos de septiembre, todavía golpeado por no haber conseguido el bicampeonato mundial y por la decisión de Messi de ponerle punto final a su etapa con la camiseta albiceleste, Paredes había sido contundente. “Va a ser difícil que siga, por lo que dije en ese momento, por la suspensión también, por la decisión de Leo. Si no está él, va a ser difícil que todo siga funcionando igual”, había reconocido.