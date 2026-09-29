Leandro Paredes cambió de postura sobre la Selección: qué dijo y qué pasará con su sanción
El volante de Boca había puesto en duda su continuidad tras la final del Mundial y el retiro de Lionel Messi, pero ahora volvió a mostrarse dispuesto a seguir. Mientras tanto, la AFA trabaja para reducir la sanción de 10 partidos que pesa sobre él.
Resumen para apurados
- Leandro Paredes confirmó esta semana su intención de seguir en la Selección Argentina, tras superar las dudas por el retiro de Lionel Messi y la final del Mundial.
- El volante de Boca había condicionado su permanencia luego de la Copa del Mundo y enfrenta una suspensión de diez partidos de la FIFA por incidentes ante España.
- La AFA apeló la sanción para reducirla a cinco fechas, con el fin de que el futbolista quede habilitado para disputar las próximas Eliminatorias Sudamericanas.
Leandro Paredes parece haber cambiado de postura respecto de su futuro en la selección argentina. Después de poner seriamente en duda su continuidad tras la derrota en la final del Mundial y el retiro de Lionel Messi, el mediocampista de Boca dejó atrás parte de aquella frustración y volvió a mostrarse dispuesto a seguir formando parte del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
A comienzos de septiembre, todavía golpeado por no haber conseguido el bicampeonato mundial y por la decisión de Messi de ponerle punto final a su etapa con la camiseta albiceleste, Paredes había sido contundente. “Va a ser difícil que siga, por lo que dije en ese momento, por la suspensión también, por la decisión de Leo. Si no está él, va a ser difícil que todo siga funcionando igual”, había reconocido.
Casi un mes después, el panorama cambió. Paredes aseguró que todavía no mantuvo una conversación formal con Scaloni, aunque adelantó que pretende acercarse durante esta semana al predio de la AFA en Ezeiza. “Todavía no hablé con el entrenador. Seguro esta semana pase por el predio a saludar, a ver cómo está todo por ahí”, señaló.
La charla podría ser importante para comenzar a definir cuál será su lugar en la nueva etapa del seleccionado. Scaloni, por su parte, también atraviesa días decisivos mientras termina de resolver los detalles de su renovación contractual después de reunirse con Claudio “Chiqui” Tapia.
Una sanción que condiciona su regreso
Más allá de sus intenciones, Paredes tiene actualmente un impedimento concreto para regresar a las convocatorias. FIFA lo sancionó con 10 partidos de suspensión por los incidentes ocurridos frente a España durante el Mundial, un castigo que lo mantendría durante varias fechas fuera de la Selección.
A pesar de eso, el volante dejó en claro que continúa sintiéndose parte del grupo. “Me siento parte de los que están ahí. Si no estuviera sancionado, seguramente estaría”, afirmó, una declaración que marca una diferencia importante respecto de las dudas que había expresado semanas atrás.
La AFA, además, ya comenzó a trabajar para intentar reducir el castigo. La entidad apeló las sanciones correspondientes a Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, al considerar que las penas impuestas fueron demasiado severas.
“Son excesivas por lo que hicieron y buscaremos que sean morigeradas”, explicó Andrés “Patón” Urich, asesor legal de la Asociación del Fútbol Argentino.
La AFA busca que pueda estar en las Eliminatorias
El objetivo de la defensa es conseguir que la suspensión de Paredes sea reducida. Si FIFA acepta disminuirla de 10 a cinco partidos, el mediocampista podría completar el castigo durante las ventanas internacionales de octubre y noviembre y quedar nuevamente habilitado para el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas.
Por eso, las próximas semanas serán importantes tanto en lo deportivo como en lo institucional. Mientras la AFA intenta aliviar la sanción, Paredes buscará reencontrarse con Scaloni y empezar a definir su futuro dentro del seleccionado.
Después de haber dejado abierta la posibilidad de cerrar su ciclo, el campeón del mundo volvió a enviar una señal diferente: pese a la ausencia de Messi y al golpe sufrido en la última Copa del Mundo, todavía se siente parte de la Selección Argentina.