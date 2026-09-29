Con Julián y Lautaro juntos, el equipo que perfila Scaloni ante Bolivia y la pista sobre Mastantuono y Nico Paz

En esa misma sintonía, el entrenador valoró la predisposición y el rendimiento de los recién incorporados durante las prácticas en el predio de Ezeiza. “La mayoría los conocemos. A Soulé y Simón ya los habíamos tenido, a Román lo monitoreamos desde hace tiempo. Tienen una ganas bárbaras, les daremos la oportunidad de jugar, no sé si desde el inicio o después. La semana fue importante, nunca habíamos tenido varios días, incluso se ganaron uno libre de más", remarcó.