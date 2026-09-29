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Con Julián y Lautaro juntos, el equipo que perfila Scaloni ante Bolivia y la pista sobre Mastantuono y Nico Paz

El entrenador de la selección argentina confirmó que apostará por el doble nueve en Córdoba, dio indicios sobre los minutos que tendrán las jóvenes promesas y analizó el recambio generacional para el amistoso de este miércoles.

Con Julián y Lautaro juntos, el equipo que perfila Scaloni ante Bolivia y la pista sobre Mastantuono y Nico Paz
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni confirmó que la Selección argentina jugará con Álvarez y Martínez en ataque ante Bolivia este miércoles en Córdoba, buscando probar variantes tácticas.
  • El DT ensayó la dupla ofensiva en Ezeiza y anticipó que Franco Mastantuono o Nico Paz sumarán minutos, aprovechando una semana completa de prácticas con jóvenes promesas.
  • Este ensayo permitirá consolidar alternativas en el recambio generacional del plantel y evaluar la convivencia del doble nueve para futuras competencias oficiales.
Resumen generado con IA

La selección argentina ultima detalles para el amistoso de este miércoles desde las 21 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y Lionel Scaloni ya tiene en mente la formación titular. Si bien evitó confirmar el once completo debido al cronograma de la práctica, el entrenador brindó precisiones de peso en la ofensiva y dejó pistas claras sobre la participación de los futbolistas más jóvenes del plantel.

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"Más o menos lo tengo confirmado, si la conferencia hubiera sido después del entrenamiento lo decía, pero ni ellos lo saben", reconoció el director técnico al ser consultado por la alineación inicial. Sin embargo, la gran novedad táctica no tardó en llegar: Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán el ataque desde el arranque.

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"En principio sí van a jugar juntos, por lo menos este partido. Es una linda prueba para ver a los dos y ver qué nos pueden aportar. En el futuro veremos, son dos grandes jugadores", confirmó Scaloni, ratificando una de las alternativas más pedidas por el público y analizadas por el cuerpo técnico.

La pista sobre Nico Paz y Mastantuono

Uno de los grandes focos de expectativa está puesto en el recambio y la frescura de los juveniles. Ante la consulta de si Franco Mastantuono y Nico Paz pueden coincidir dentro del campo de juego, el DT no eludió la respuesta y soltó un adelanto concreto: "Sí, pueden hacerlo. En principio jugaría uno de los dos, es una pista. Los hemos probado y ganas no faltan, lo intentaremos en algún momento".

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En esa misma sintonía, el entrenador valoró la predisposición y el rendimiento de los recién incorporados durante las prácticas en el predio de Ezeiza. “La mayoría los conocemos. A Soulé y Simón ya los habíamos tenido, a Román lo monitoreamos desde hace tiempo. Tienen una ganas bárbaras, les daremos la oportunidad de jugar, no sé si desde el inicio o después. La semana fue importante, nunca habíamos tenido varios días, incluso se ganaron uno libre de más", remarcó.

Pese a las bajas y a las variantes que presentará el equipo, la premisa del entrenador se mantiene inalterable: “Sin olvidarnos que nuestro fútbol pasa a través de la pelota y juntar gente que juegue bien, es nuestra seña de identidad”, concluyó.

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