"No busco caudillos": la receta de Scaloni para suplir la ausencia de Messi en el vestuario
El DT profundizó sobre el impacto del rosarino adentro y afuera de la cancha, remarcó que prefiere conductores positivos antes que figuras a las que se les tenga miedo y aseguró que el grupo sabe responder en la adversidad. La escala de mando con "Dibu" y Lautaro Martínez, y la búsqueda de un liderazgo colectivo.
Resumen para apurados
- En Córdoba, Scaloni confirmó este miércoles que Cuti Romero será capitán ante Bolivia por la ausencia de Messi, priorizando líderes positivos sobre caudillos.
- Sin Messi ni Otamendi, la capitanía recaerá en Romero, Dibu Martínez y Lautaro, mientras que la camiseta número 10 no será utilizada por nadie durante el encuentro.
- El ensayo busca consolidar un liderazgo colectivo y probar variantes tácticas con futbolistas jóvenes para afrontar futuras competencias sin depender del astro rosarino.
La Selección Argentina se presentará este miércoles ante Bolivia en Córdoba sin la presencia de su capitán, y la conferencia de prensa de Lionel Scaloni dejó definiciones de peso sobre cómo se reorganizará el vestuario adentro y afuera del campo de juego. Sin Lionel Messi ni Nicolás Otamendi en el once, el técnico confirmó quiénes heredarán la cinta y cuál será el destino inmediato de la camiseta número 10.
Al ser consultado sobre el brazalete, el DT no dejó margen para las dudas y ratificó la escala de liderazgo: “El capitán ya era "Cuti" Romero después de "Leo" y "Ota", el segundo va a ser "Dibu" y el otro Lautaro, por lo menos para estos partidos”. De esta manera, el defensor central del Tottenham encabezará la salida del equipo en el Mario Alberto Kempes.
¿Quién usa la 10?
Respecto al dorsal más representativo de la "Albiceleste", Scaloni optó por resguardarlo y descartó que algún futbolista lo utilice de manera transitoria durante este compromiso: "Hasta que sea el partido de "Leo" no le daremos la 10 a nadie, a partir de ahí veremos. La idea es que se la quede uno, con todo lo lindo que conlleva”, reveló el entrenador, dejando abierta la incógnita a futuro pero cuidando el simbolismo en el presente.
En cuanto al cronograma de viaje del astro rosarino, Scaloni detalló cuándo se sumará a la delegación argentina: "En principio viene el fin de semana, después del partido del 3. Si quiere venir para ese partido puede, ja. No hay problema. Pero llegaría recién el domingo", aclaró entre risas.
"No busco caudillos": cómo reemplazar el liderazgo del capitán
Más allá de lo táctico, el entrenador fue consultado sobre el vacío que deja el astro en la convivencia del grupo y fue categórico respecto al perfil que pretende para conducir al plantel: “Más allá de jugador, adentro y afuera de la cancha genera algo que no le he visto a nadie. Imaginate si no va a ser difícil. Pero tenemos gente que puede aportar liderazgo, buena gente, que es lo más importante. No busco caudillos, que el compañero le tenga miedo, sino que sea buena gente y positiva. Entre todos suplir lo que hacía Leo, que va a ser difícil, pero el grupo siempre ha respondido”.
Por último, proyectó el funcionamiento del equipo sin su máxima figura: “En los partidos que no estuvo el equipo ha respondido, hay jóvenes que pueden aportar. También podemos jugar de otra manera, estos partidos son para eso. Sin olvidarnos que nuestro fútbol pasa a través de la pelota y juntar gente que juegue bien, es nuestra seña de identidad”, concluyó.