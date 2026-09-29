"No busco caudillos": la receta de Scaloni para suplir la ausencia de Messi en el vestuario

"No busco caudillos": cómo reemplazar el liderazgo del capitán

Más allá de lo táctico, el entrenador fue consultado sobre el vacío que deja el astro en la convivencia del grupo y fue categórico respecto al perfil que pretende para conducir al plantel: “Más allá de jugador, adentro y afuera de la cancha genera algo que no le he visto a nadie. Imaginate si no va a ser difícil. Pero tenemos gente que puede aportar liderazgo, buena gente, que es lo más importante. No busco caudillos, que el compañero le tenga miedo, sino que sea buena gente y positiva. Entre todos suplir lo que hacía Leo, que va a ser difícil, pero el grupo siempre ha respondido”.