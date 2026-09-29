"Lo que pasó no estuvo bueno": Scaloni habló sobre Leandro Paredes y le pasó factura

“El "Cabezón" nos dio una muestra el año pasado cuando tuvo una chance de ir a trabajar con el Inter y se quedó con nosotros para el Mundial. Es importantísimo y es mi amigo, quiero lo mejor para él. Es justo que él pueda hacer lo que quiera, por ahora no tengo novedad. Sabíamos que después de la Copa del Mundo podía tomar otra decisión. Si es así, será una pérdida importantísima, después veremos qué pasa si no está”, cerró el entrenador.