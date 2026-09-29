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"Lo que pasó no estuvo bueno": Scaloni habló sobre Leandro Paredes y le pasó factura

En la previa del choque ante Bolivia, el DT de la selección argentina aseguró que no volvió a comunicarse con el mediocampista y cuestionó su comportamiento en la final del mundo, aunque dejó la puerta abierta para su regreso al equipo.

Lo que pasó no estuvo bueno: Scaloni habló sobre Leandro Paredes y le pasó factura
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En Córdoba, Lionel Scaloni cuestionó la conducta de Leandro Paredes tras la final del mundo y confirmó que no jugará ante Bolivia por sanción.
  • El entrenador explicó que no volvió a comunicarse con el volante debido a lo sucedido, aunque aclaró que las puertas siguen abiertas por ser un futbolista histórico.
  • Las declaraciones marcan un fuerte llamado de atención disciplinario en la Selección Argentina, condicionando el retorno del mediocampista a futuras convocatorias.
Resumen generado con IA

Entre los diversos temas que tocó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al duelo frente a Bolivia en Córdoba, la situación de Leandro Paredes fue uno de los puntos más destacados. Lejos de esquivar la consulta o limitarse a una respuesta de ocasión, el entrenador de la selección argentina fue claro al evaluar el presente de uno de los futbolistas históricos de su ciclo.

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Al ser consultado sobre el volante, el director técnico reconoció que no mantuvieron contactos recientes, aunque valoró su recorrido con la camiseta celeste y blanca: “No hablé con él, pero claro que pertenece a la Selección. Por lo que nos dio y porque es un histórico, lo queremos. No volví a hablar porque no había mucho que agregar”, explicó.

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“Lamentablemente no vamos a poder contar con él en estos partidos, al margen de la sanción, lo que pasó no estuvo bueno”, afirmó.

Pese a ese tirón de orejas, el DT buscó equilibrar su mensaje y reafirmó la consideración futbolística que le tiene: “Las puertas están abiertas porque es un gran jugador”.

La situación de Walter Samuel

La conferencia también dejó lugar para una revelación sobre la estructura del cuerpo técnico. Scaloni se refirió a la posible salida de Walter Samuel, abriendo la puerta a que el ayudante de campo tome otro rumbo profesional en el corto plazo.

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“El "Cabezón" nos dio una muestra el año pasado cuando tuvo una chance de ir a trabajar con el Inter y se quedó con nosotros para el Mundial. Es importantísimo y es mi amigo, quiero lo mejor para él. Es justo que él pueda hacer lo que quiera, por ahora no tengo novedad. Sabíamos que después de la Copa del Mundo podía tomar otra decisión. Si es así, será una pérdida importantísima, después veremos qué pasa si no está”, cerró el entrenador.

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