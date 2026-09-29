DeportesFútbol

Día clave para la selección argentina en Ezeiza: conferencia de Scaloni, última práctica y viaje a Córdoba

El plantel tendrá este martes su última jornada de entrenamientos, donde el DT hablará con la prensa y ajustará los últimos detalles antes de enfrentar a Bolivia.

PREPARACIÓN. La selección argentina realizará este martes su último entrenamiento en Ezeiza antes de viajar a Córdoba para enfrentar a Bolivia.
PREPARACIÓN. La selección argentina realizará este martes su último entrenamiento en Ezeiza antes de viajar a Córdoba para enfrentar a Bolivia.
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La selección argentina entrena este martes en Ezeiza y viaja a Córdoba para disputar un partido amistoso ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.
  • Lionel Scaloni brindará una conferencia y definirá una formación que combina referentes con jóvenes promesas como Nicolás Paz y Franco Mastantuono sin Lionel Messi.
  • El encuentro resultará clave para consolidar el recambio generacional del plantel albiceleste y evaluar nuevas variantes tácticas de cara al futuro competitivo.
Resumen generado con IA

La selección argentina tendrá este martes una jornada cargada de actividad antes del amistoso del miércoles frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes. Lionel Scaloni atenderá a los medios después del almuerzo, luego encabezará el último entrenamiento en Ezeiza y, una vez finalizada la práctica, el plantel emprenderá viaje rumbo a Córdoba para quedar concentrado.

La conferencia de prensa está prevista para las 14.15 y será otra oportunidad para conocer más detalles del equipo que prepara Scaloni. El entrenador seguramente será consultado por la formación, por la despedida de Lionel Messi y por el proceso de renovación que atraviesa la selección argentina después del Mundial.

Cerca de las 15.30, los futbolistas saldrán a la cancha del Complejo Habitacional y Deportivo Lionel Andrés Messi para realizar la última práctica. Los primeros 15 minutos serán abiertos para la prensa y luego el cuerpo técnico trabajará a puertas cerradas para terminar de ajustar las últimas cuestiones tácticas y confirmar el once que enfrentará a Bolivia.

Un equipo con experiencia y renovación

Entre las principales certezas aparece Emiliano Martínez en el arco, mientras que Agustín Giay tendría una oportunidad en el lateral derecho. La defensa se completaría con Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. En el mediocampo, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister serían acompañados por Franco Mastantuono y Nicolás Paz, en una formación que combina futbolistas de experiencia con nombres que empiezan a ganar espacio.

En ataque, Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen como la dupla que tendría más chances de comenzar el partido. Uno de los detalles que podría definirse durante la jornada será también el número de camiseta de Paz, ya que podría utilizar la número 10, un dato que inevitablemente quedará relacionado con la ausencia de Messi en esta convocatoria.

Córdoba ya espera a la selección argentina

Una vez concluida la práctica, la delegación viajará hacia Córdoba durante las últimas horas de la tarde y se instalará en el hotel Quórum, donde quedará concentrada hasta el partido. El encuentro ante Bolivia comenzará a las 21 y, según informó AFA, todavía quedan las últimas entradas disponibles a través de Deportick. La terna arbitral estará encabezada por el colombiano Jhon Ospina, quien tendrá como asistentes a Miguel Roldán y Roberto Padilla, mientras que Carlos Ortega será el cuarto árbitro.

Temas Lionel MessiCórdobaSelección Argentina de fútbolBoliviaMario Alberto KempesLionel ScaloniDibu Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Despedida de Messi en la Selección argentina: a qué hora empieza la venta de entradas y cuánto cuestan

Despedida de Messi en la Selección argentina: a qué hora empieza la venta de entradas y cuánto cuestan

Despedida de Messi en la Selección: la página no avanza y colapsó la venta de entradas para el amistoso contra Benín

Despedida de Messi en la Selección: la página no avanza y colapsó la venta de entradas para el amistoso contra Benín

La despedida de Messi desató una locura: se agotaron las entradas y hubo reclamos de los fanáticos

La despedida de Messi desató una locura: se agotaron las entradas y hubo reclamos de los fanáticos

Lionel Scaloni confirmó al nuevo capitán de la Selección tras la despedida de Messi

Lionel Scaloni confirmó al nuevo capitán de la Selección tras la despedida de Messi

Cuándo y a qué hora juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

Cuándo y a qué hora juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

Lo más popular
Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
1

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1
2

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial
3

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario
4

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario

Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena
5

Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
2

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
3

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
4

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
5

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Más Noticias
La decisión que tomó River tras la detención de un ex Atlético Tucumán

La decisión que tomó River tras la detención de un ex Atlético Tucumán

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

Rompieron una maceta de un local en Barrio Norte y volvieron con una nueva para pedir disculpas

La condición de Gasly para recomponer la relación con Colapinto después del choque en Bakú

La condición de Gasly para recomponer la relación con Colapinto después del choque en Bakú

El llamativo posteo sobre Messi que hizo el Balón de Oro tras el cierre de la votación

El llamativo posteo sobre Messi que hizo el Balón de Oro tras el cierre de la votación

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

Comentarios