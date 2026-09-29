Día clave para la selección argentina en Ezeiza: conferencia de Scaloni, última práctica y viaje a Córdoba

Córdoba ya espera a la selección argentina

Una vez concluida la práctica, la delegación viajará hacia Córdoba durante las últimas horas de la tarde y se instalará en el hotel Quórum, donde quedará concentrada hasta el partido. El encuentro ante Bolivia comenzará a las 21 y, según informó AFA, todavía quedan las últimas entradas disponibles a través de Deportick. La terna arbitral estará encabezada por el colombiano Jhon Ospina, quien tendrá como asistentes a Miguel Roldán y Roberto Padilla, mientras que Carlos Ortega será el cuarto árbitro.