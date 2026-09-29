Día clave para la selección argentina en Ezeiza: conferencia de Scaloni, última práctica y viaje a Córdoba

Resumen para apurados
- La selección argentina entrena este martes en Ezeiza y viaja a Córdoba para disputar un partido amistoso ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes.
- Lionel Scaloni brindará una conferencia y definirá una formación que combina referentes con jóvenes promesas como Nicolás Paz y Franco Mastantuono sin Lionel Messi.
- El encuentro resultará clave para consolidar el recambio generacional del plantel albiceleste y evaluar nuevas variantes tácticas de cara al futuro competitivo.
La selección argentina tendrá este martes una jornada cargada de actividad antes del amistoso del miércoles frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes. Lionel Scaloni atenderá a los medios después del almuerzo, luego encabezará el último entrenamiento en Ezeiza y, una vez finalizada la práctica, el plantel emprenderá viaje rumbo a Córdoba para quedar concentrado.
La conferencia de prensa está prevista para las 14.15 y será otra oportunidad para conocer más detalles del equipo que prepara Scaloni. El entrenador seguramente será consultado por la formación, por la despedida de Lionel Messi y por el proceso de renovación que atraviesa la selección argentina después del Mundial.
Cerca de las 15.30, los futbolistas saldrán a la cancha del Complejo Habitacional y Deportivo Lionel Andrés Messi para realizar la última práctica. Los primeros 15 minutos serán abiertos para la prensa y luego el cuerpo técnico trabajará a puertas cerradas para terminar de ajustar las últimas cuestiones tácticas y confirmar el once que enfrentará a Bolivia.
Un equipo con experiencia y renovación
Entre las principales certezas aparece Emiliano Martínez en el arco, mientras que Agustín Giay tendría una oportunidad en el lateral derecho. La defensa se completaría con Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina. En el mediocampo, Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister serían acompañados por Franco Mastantuono y Nicolás Paz, en una formación que combina futbolistas de experiencia con nombres que empiezan a ganar espacio.
En ataque, Julián Álvarez y Lautaro Martínez aparecen como la dupla que tendría más chances de comenzar el partido. Uno de los detalles que podría definirse durante la jornada será también el número de camiseta de Paz, ya que podría utilizar la número 10, un dato que inevitablemente quedará relacionado con la ausencia de Messi en esta convocatoria.
Córdoba ya espera a la selección argentina
Una vez concluida la práctica, la delegación viajará hacia Córdoba durante las últimas horas de la tarde y se instalará en el hotel Quórum, donde quedará concentrada hasta el partido. El encuentro ante Bolivia comenzará a las 21 y, según informó AFA, todavía quedan las últimas entradas disponibles a través de Deportick. La terna arbitral estará encabezada por el colombiano Jhon Ospina, quien tendrá como asistentes a Miguel Roldán y Roberto Padilla, mientras que Carlos Ortega será el cuarto árbitro.