Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario

Resumen para apurados
- En el 341° aniversario de San Miguel de Tucumán, funcionarios y ediles opositores fijaron nueve desafíos urgentes para modernizar el transporte, obras y servicios esenciales.
- A 341 años del traslado desde Ibatín, peronistas, radicales y bussistas coincidieron en atender fallas en cloacas, inundaciones, residuos y el sistema de colectivos.
- El cumplimiento de esta agenda marcará la integración entre el centro y la periferia, garantizando un desarrollo urbano equilibrado y de mayor calidad para los vecinos.
San Miguel de Tucumán cumple hoy 341 años de su traslado desde Ibatín hasta el sitio de La Toma, el emplazamiento actual de la ciudad capital. Durante estos siglos, el municipio atravesó distintas problemáticas que fueron modificándose al mismo tiempo que la dinámica social. Y en este marco, el gobierno de turno y concejales de la oposición puntualizaron cuáles son los asuntos más urgentes que la Municipalidad debe resolver. Movilidad urbana, prevención de inundaciones, gestión de residuos y transparencia forman parte de las nueve claves definidas por el arco político.
Colectivos eficientes
La redefinición del sistema de transporte es el primer desafío enmarcado por quienes se dedican a la gestión pública.
El secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa, dijo que hace falta un transporte “más regular, accesible y previsible”, y agregó la necesidad de otorgarle a la temática una mirada metropolitana. Mencionó también la propuesta en la que trabaja el municipio para la eficientización del servicio. Actualmente el plan suma aportes para construir el proyecto definitivo.
El bloque radical que integran los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos plantea que es necesario un cambio de paradigma, que -sostienen- va en línea con lo asentado en su proyecto propio, “Nuevo Bondi”. “El colectivo no puede seguir discutiéndose solamente cuando aumenta el boleto o aparece una crisis con las empresas”, puntualizaron.
En tanto, los ediles Ramiro Ortega y Alfredo Terán de Zavalía, de la bancada de Fuerza Republicana (FR), demandaron nuevas licitaciones. Además, pidieron una reestructuración que eficientice los recursos, ampliando y extendiendo recorridos “hacia donde sea necesario”. “No se puede abandonar al vecino”, aseveraron.
Calles e inundaciones
El bloque bussista y el radical coincidieron en la urgencia de invertir en pavimento e iluminación. Ortega señaló que las calles deben estar hechas de material de alta calidad y durabilidad, mientras que Canelada remarcó que “cuando una obra se hace mal y hay que volver a pagar para reparar lo recién reparado, el vecino termina pagando dos veces”. El funcionario Gómez Tortosa, en tanto, replicó que el municipio registra 368 cuadras pavimentadas y repavimentadas, además de 88.090 baches reparados.
La prevención de inundaciones fue el tercer punto mencionado por los consultados.
FR puso el eje en dotar de tranquilidad a las familias garantizando un tratamiento preventivo que incluya el mantenimiento sistemático de desagües, sumideros y canales colectores.
El bloque radical criticó que los anegamientos “no se resuelven solamente limpiando un canal cuando empieza la temporada de lluvia” y pidió dar una respuesta integral.
Mientras, Gómez Tortosa destacó la necesidad de combinar mantenimiento con infraestructura de mayor escala, y citó la obra hidráulica en el barrio 360 Viviendas.
Incentivos económicos
Fuerza Republicana propuso que el municipio debe generar políticas fiscales e incentivos económicos concretos que promuevan el comercio barrial, la inversión privada y el posicionamiento de San Miguel de Tucumán como una capital turística referente.
En tanto, el radicalismo pidió transparencia y evaluación real de las políticas públicas implementadas. Dijeron que “no alcanza con producir datos”, sino que “tienen que ser completos, comparables en el tiempo, actualizados, desagregados territorialmente y accesibles”.
En este sentido, y aunque no como desafío específico, el municipio nombró en repetidas oportunidades el Portal de Datos web y los informes que allí se arrojan.
Agua potable
El radicalismo sumó a los problemas por agua y cloaca entre las urgencias que debe atender la ciudad. “Una pérdida de agua que permanece durante semanas o líquidos cloacales que corren por una calle o ingresan a una vivienda no son solamente inconvenientes del servicio: son problemas sanitarios, ambientales, urbanos y de calidad de vida. Por eso el municipio debe involucrarse, reclamar, controlar y coordinar con los organismos responsables”, desarrolló el par radical.
Basura, árboles y plazas
La “temática verde” también se planteó como uno de los desafíos de San Miguel de Tucumán para la actualidad. El radicalismo reclama combinar recolección eficiente con infraestructura adecuada, control, sanciones, educación ambiental e información pública; FR pidió trabajar en la erradicación definitiva de basurales clandestinos; y la gestión municipal se fijó como objetivo ampliar la separación en origen y la recuperación de residuos para reducir lo que llega a la disposición final.
Las tres ramas políticas ponderaron la protección al arbolado urbano como uno de los ejes a atender.
A su vez, Terán de Zavalía pidió invertir en plazas equipadas con mobiliario urbano de calidad, áreas recreativas e iluminación en los barrios de la periferia. También Cobos sumó al debate la iniciativa radical sobre “Plazas de Bolsillo”, que busca aprovechar terrenos o espacios urbanos pequeños para generar espacios públicos de cercanía. En tanto, Gómez Tortosa mencionó que la gestión de Rossana Chahla acumula 67 plazas revalorizadas, además de obras en la plaza Urquiza y proyectos de Presupuesto Participativo en este sentido.
Este último ítem, además, va ligado a otro mencionado por el funcionario municipal y por ambos pares de ediles: la integración territorial. Unir la periferia con el centro, garantizar el acceso y la calidad de los servicios públicos en cada punto de la Capital y distribuir adecuadamente los recursos son la síntesis de los planteos hechos por el arco político.
San Miguel de Tucumán cumple 341 años y los desafíos de la modernidad -consideran- son transporte público; pavimentación; inundaciones; gestión de residuos; arbolado; espacios públicos; integración barrial; agua potable y red cloacal; y transparencia y desarrollo económico.