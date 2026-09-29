Política

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario

Las problemáticas del municipio han ido modificándose desde su traslado, hace 341 años. Peronistas, radicales y bussistas hablaron de transporte, inundaciones e integración.

LA CIUDAD. En la gestión pública marcaron nueve ejes de trabajo para San Miguel de Tucumán.
LA CIUDAD. En la gestión pública marcaron nueve ejes de trabajo para San Miguel de Tucumán.
Por Bárbara Nieva Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • En el 341° aniversario de San Miguel de Tucumán, funcionarios y ediles opositores fijaron nueve desafíos urgentes para modernizar el transporte, obras y servicios esenciales.
  • A 341 años del traslado desde Ibatín, peronistas, radicales y bussistas coincidieron en atender fallas en cloacas, inundaciones, residuos y el sistema de colectivos.
  • El cumplimiento de esta agenda marcará la integración entre el centro y la periferia, garantizando un desarrollo urbano equilibrado y de mayor calidad para los vecinos.
Resumen generado con IA

San Miguel de Tucumán cumple hoy 341 años de su traslado desde Ibatín hasta el sitio de La Toma, el emplazamiento actual de la ciudad capital. Durante estos siglos, el municipio atravesó distintas problemáticas que fueron modificándose al mismo tiempo que la dinámica social. Y en este marco, el gobierno de turno y concejales de la oposición puntualizaron cuáles son los asuntos más urgentes que la Municipalidad debe resolver. Movilidad urbana, prevención de inundaciones, gestión de residuos y transparencia forman parte de las nueve claves definidas por el arco político.

Colectivos eficientes

La redefinición del sistema de transporte es el primer desafío enmarcado por quienes se dedican a la gestión pública.

El secretario General, Rodrigo Gómez Tortosa, dijo que hace falta un transporte “más regular, accesible y previsible”, y agregó la necesidad de otorgarle a la temática una mirada metropolitana. Mencionó también la propuesta en la que trabaja el municipio para la eficientización del servicio. Actualmente el plan suma aportes para construir el proyecto definitivo.

El bloque radical que integran los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos plantea que es necesario un cambio de paradigma, que -sostienen- va en línea con lo asentado en su proyecto propio, “Nuevo Bondi”. “El colectivo no puede seguir discutiéndose solamente cuando aumenta el boleto o aparece una crisis con las empresas”, puntualizaron.

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

Dos reuniones, una foto y (demasiadas) sospechas en la Capital

En tanto, los ediles Ramiro Ortega y Alfredo Terán de Zavalía, de la bancada de Fuerza Republicana (FR), demandaron nuevas licitaciones. Además, pidieron una reestructuración que eficientice los recursos, ampliando y extendiendo recorridos “hacia donde sea necesario”. “No se puede abandonar al vecino”, aseveraron.

Calles e inundaciones

El bloque bussista y el radical coincidieron en la urgencia de invertir en pavimento e iluminación. Ortega señaló que las calles deben estar hechas de material de alta calidad y durabilidad, mientras que Canelada remarcó que “cuando una obra se hace mal y hay que volver a pagar para reparar lo recién reparado, el vecino termina pagando dos veces”. El funcionario Gómez Tortosa, en tanto, replicó que el municipio registra 368 cuadras pavimentadas y repavimentadas, además de 88.090 baches reparados.

La prevención de inundaciones fue el tercer punto mencionado por los consultados.

FR puso el eje en dotar de tranquilidad a las familias garantizando un tratamiento preventivo que incluya el mantenimiento sistemático de desagües, sumideros y canales colectores.

En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital

En carrera: Chahla, Molinuevo y Seleme apuestan a conquistar la Capital

El bloque radical criticó que los anegamientos “no se resuelven solamente limpiando un canal cuando empieza la temporada de lluvia” y pidió dar una respuesta integral.

Mientras, Gómez Tortosa destacó la necesidad de combinar mantenimiento con infraestructura de mayor escala, y citó la obra hidráulica en el barrio 360 Viviendas.

Incentivos económicos

Fuerza Republicana propuso que el municipio debe generar políticas fiscales e incentivos económicos concretos que promuevan el comercio barrial, la inversión privada y el posicionamiento de San Miguel de Tucumán como una capital turística referente.

En tanto, el radicalismo pidió transparencia y evaluación real de las políticas públicas implementadas. Dijeron que “no alcanza con producir datos”, sino que “tienen que ser completos, comparables en el tiempo, actualizados, desagregados territorialmente y accesibles”.

En este sentido, y aunque no como desafío específico, el municipio nombró en repetidas oportunidades el Portal de Datos web y los informes que allí se arrojan.

Agua potable

El radicalismo sumó a los problemas por agua y cloaca entre las urgencias que debe atender la ciudad. “Una pérdida de agua que permanece durante semanas o líquidos cloacales que corren por una calle o ingresan a una vivienda no son solamente inconvenientes del servicio: son problemas sanitarios, ambientales, urbanos y de calidad de vida. Por eso el municipio debe involucrarse, reclamar, controlar y coordinar con los organismos responsables”, desarrolló el par radical.

Basura, árboles y plazas

La “temática verde” también se planteó como uno de los desafíos de San Miguel de Tucumán para la actualidad. El radicalismo reclama combinar recolección eficiente con infraestructura adecuada, control, sanciones, educación ambiental e información pública; FR pidió trabajar en la erradicación definitiva de basurales clandestinos; y la gestión municipal se fijó como objetivo ampliar la separación en origen y la recuperación de residuos para reducir lo que llega a la disposición final.

Las tres ramas políticas ponderaron la protección al arbolado urbano como uno de los ejes a atender.

A su vez, Terán de Zavalía pidió invertir en plazas equipadas con mobiliario urbano de calidad, áreas recreativas e iluminación en los barrios de la periferia. También Cobos sumó al debate la iniciativa radical sobre “Plazas de Bolsillo”, que busca aprovechar terrenos o espacios urbanos pequeños para generar espacios públicos de cercanía. En tanto, Gómez Tortosa mencionó que la gestión de Rossana Chahla acumula 67 plazas revalorizadas, además de obras en la plaza Urquiza y proyectos de Presupuesto Participativo en este sentido.

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”

Los entretelones de la batalla por la Capital: tres lanzados, un casillero vacío y un no “candidato”

Este último ítem, además, va ligado a otro mencionado por el funcionario municipal y por ambos pares de ediles: la integración territorial. Unir la periferia con el centro, garantizar el acceso y la calidad de los servicios públicos en cada punto de la Capital y distribuir adecuadamente los recursos son la síntesis de los planteos hechos por el arco político.

San Miguel de Tucumán cumple 341 años y los desafíos de la modernidad -consideran- son transporte público; pavimentación; inundaciones; gestión de residuos; arbolado; espacios públicos; integración barrial; agua potable y red cloacal; y transparencia y desarrollo económico.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánRossana ChahlaJosé María CaneladaRamiro OrtegaGustavo Cobos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
1

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario
2

Los nueve desafíos que plantea el arco político para San Miguel de Tucumán en su aniversario

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial
3

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena
4

Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo
5

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo

Ranking notas premium
A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios
1

A patadas y palazos contra la Legislatura: el video de LLA que desató una ola de repudios

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa
2

Nació en Alberdi, vive en Dinamarca y tiene un bar de empanadas y sánguches de milanesa

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora
3

La Legislatura analiza un salvataje para familias tucumanas en mora

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado
4

Tucumán afrontará el “Súper Niño” con su sistema hídrico colapsado

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?
5

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Más Noticias
A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Malasia: el cronograma completo del fin de semana de F1

Super Niño en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

"Super Niño" en Tucumán: ¿la tormenta de ayer fue un preludio de lo que se viene?

Volvió a temblar el sur de Salta: dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo

Volvió a temblar el sur de Salta: dónde fue el epicentro y qué magnitud tuvo

La ciudad de Yerba Buena firmó un acuerdo con la UNT: los detalles

La ciudad de Yerba Buena firmó un acuerdo con la UNT: los detalles

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

Apareció la respuesta de Alejandro Heredia por la ocupación británica de Malvinas

Apareció la respuesta de Alejandro Heredia por la ocupación británica de Malvinas

El Gobierno tucumano negocia con la Nación un subsidio especial para la tarifa de luz del verano

El Gobierno tucumano negocia con la Nación un subsidio especial para la tarifa de luz del verano

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo

Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo

Comentarios