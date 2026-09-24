Quiénes puede acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor de Anses

Por otra parte, para calificar entre los titulares de la pensión, es fundamental no tener una jubilación ni pensión asignada o derecho a una en un organismo nacional o en institutos provinciales o municipales, ni a la Prestación por Desempleo. Quienes estén cobrando una jubilación o pensión, deberán renunciar a ella para iniciar el trámite para obtener la PUAM, lo que implica también un recorte del 20% en el ingreso mensual.