Quiénes puede acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor de Anses

Resumen para apurados
- La Anses recordó los requisitos para acceder a la PUAM en Argentina, una cobertura previsional dirigida a personas mayores de 65 años que no poseen jubilación ni pensión activa.
- El beneficio equivale al 80% de la jubilación mínima y exige residir en el país. El trámite se gestiona gratis de forma digital en Mi Anses con CUIL o en oficinas con turno previo.
- La prestación garantiza un ingreso básico indexado por inflación a adultos mayores sin aportes suficientes, evitando la desprotección total en la tercera edad.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor, también conocida como PUAM, es una de las prestaciones que ofrece la Administración Nacional de Seguridad Social. Tiene por objetivo garantizar una cobertura previsional a un grupo de argentinos que no cuentan con ninguna jubilación o pensión activa. Puede gestionarse de forma online con CUIL y Clave de Seguridad Social.
Sólo las personas mayores de 65 años pueden acceder a la PUAM, ya que la edad es uno de los requisitos de la prestación. El monto otorgado es menor al de una jubilación mínima: equivale a su 80%. Además, también se actualiza según la fórmula de movilidad previsional, con un incremento mensual que sigue el aumento del Índice de Precios al Consumidor con dos meses de rezago.
Requisitos para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor
Además de la edad, quienes quieran acceder a la prestación de Anses, deberán ser argentinos, argentinos naturalizados con más de 10 años de residencia en el país a partir del momento en que se solicita la PUAM o extranjeros con una residencia mínima de 20 años en el país, 10 de los cuales tienen que ser anteriores a la fecha de solicitud.
Por otra parte, para calificar entre los titulares de la pensión, es fundamental no tener una jubilación ni pensión asignada o derecho a una en un organismo nacional o en institutos provinciales o municipales, ni a la Prestación por Desempleo. Quienes estén cobrando una jubilación o pensión, deberán renunciar a ella para iniciar el trámite para obtener la PUAM, lo que implica también un recorte del 20% en el ingreso mensual.
Por último, quienes soliciten la PUAM no podrán mudarse fuera de los límites nacionales. Es un requisito mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión. Se entiende que no cumplirán con este requisito quienes se ausentaren por un período superior a 90 días corridos del país.
Cómo solicitar la PUAM de Anses
Para acceder a la pensión la solicitud debe hacerse desde la aplicación o la página Mi Anses. Allí harán el ingreso con CUIL y Clave de Seguridad Social. Quienes no tengan Clave de Seguridad Social podrán gestionarla desde la misma aplicación ingresando el número de CUIL.
Una vez abierta la cuenta, deberán revisar sus vínculos familiares y datos personales. Se hará ingresando al apartado Información Personal y luego a Datos personales y familiares. Los datos de contacto como número de teléfono, celular o correo electrónico también deben estar actualizados y validados en el apartado Domicilio y datos de contacto.
Una vez ingresados los datos, deberán dirigirse al apartado Solicitud de Prestaciones y, luego, a Pensión Universal para el Adulto Mayor y seguir los pasos. Una vez completado, se puede consultar el estado del trámite en Información Personal y luego en Consulta de expediente.
El trámite también puede realizarse en una oficina de Anses de forma presencial solicitando un turno.