Docentes de la UNT paran por 72 horas en reclamo salarial

La dirigente vinculó esa postura con la intimación realizada por la Justicia al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario. “Teniendo en cuenta esta intimación que hace la Justicia al Poder Ejecutivo nacional, hay que golpear con todo. No esperar, no ir con paros progresivos ni rotativos, sino ir a un proceso huelguístico por tiempo indefinido, hasta que el Gobierno efectivamente cumpla con la ley de financiamiento”, sostuvo.