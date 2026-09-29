El economista Eduardo Robinson pidió cautela antes de hablar de recesión: “Hay que esperar los números del próximo trimestre”

La economía argentina atraviesa un escenario de enfriamiento y con sectores que todavía no logran recuperar el ritmo de actividad. Sin embargo, hablar técnicamente de una recesión, todavía sería prematuro. Así lo sostuvo el economista Eduardo Robinson, quien, en diálogo con LA GACETA, planteó que será necesario esperar los datos del próximo trimestre para determinar si el país acumula una caída suficiente de la actividad como para encuadrar el escenario en un proceso recesivo.