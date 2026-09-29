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Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena

En los últimos años crecieron las investigaciones y condenas por contaminación. Industriales, empresarios y funcionarios quedaron bajo la lupa. Las quemas también llegaron a los Tribunales y se abre el debate sobre qué otras conductas deberían ser perseguidas penalmente.

Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

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Temas TucumánSantiago del EsteroCorte Suprema de Justicia de la NaciónJorge Rocchia FerroGilda Pedicone
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