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Freno, debate por la recesión y nubarrones: la encrucijada económica bajo la lupa de dos economistas

Entre lo desparejo del crecimiento y el parate financiero, Pero y Salas analizan la coyuntura que enfrenta la Argentina.

Especialistas coinciden: la economía perdió tracción y el modelo acumula tensiones peligrosas
Especialistas coinciden: la economía perdió tracción y el modelo acumula tensiones peligrosas
Indalecio Francisco Sanchez
Por Indalecio Francisco Sanchez Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Economistas Pero y Salas advirtieron hoy en Argentina sobre un freno de la actividad y tensiones crecientes debido al desparejo crecimiento y el parate financiero.
  • El análisis surge ante la pérdida de tracción de la economía nacional, en un escenario marcado por el debate sobre la recesión y la desaceleración del sistema financiero.
  • Las tensiones acumuladas en el modelo económico podrían profundizar el estancamiento y condicionar las posibilidades de una recuperación sostenida en el corto plazo.
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