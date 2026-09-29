Freno, debate por la recesión y nubarrones: la encrucijada económica bajo la lupa de dos economistas

Resumen para apurados
- Economistas Pero y Salas advirtieron hoy en Argentina sobre un freno de la actividad y tensiones crecientes debido al desparejo crecimiento y el parate financiero.
- El análisis surge ante la pérdida de tracción de la economía nacional, en un escenario marcado por el debate sobre la recesión y la desaceleración del sistema financiero.
- Las tensiones acumuladas en el modelo económico podrían profundizar el estancamiento y condicionar las posibilidades de una recuperación sostenida en el corto plazo.
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