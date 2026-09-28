¿Sos graduado y tenés menos de 35 años? Hay becas para especializarse en Italia

A veces, tener el título universitario no alcanza: y esta convocatoria busca jóvenes que ya hayan empezado a construir una trayectoria profesional y quieran llevarla un paso más allá en Italia. Las becas de especialización para profesionales latinoamericanos para 2027 reciben postulaciones hasta el 30 de septiembre y permiten realizar estadías de especialización o actualización de entre tres y seis meses en instituciones italianas.