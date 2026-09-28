¿Sos graduado y tenés menos de 35 años? Hay becas para especializarse en Italia

Resumen para apurados
- La IILA abrió inscripciones hasta el 30 de septiembre para que graduados latinoamericanos menores de 35 años realicen pasantías de posgrado en Italia.
- El programa financia 1.500 euros mensuales por hasta seis meses en áreas científicas y culturales, requiriendo título de grado y admisión previa en una entidad italiana.
- La iniciativa busca consolidar la formación técnica de jóvenes profesionales y afianzar la cooperación académica y científica entre Italia y los países de la región.
A veces, tener el título universitario no alcanza: y esta convocatoria busca jóvenes que ya hayan empezado a construir una trayectoria profesional y quieran llevarla un paso más allá en Italia. Las becas de especialización para profesionales latinoamericanos para 2027 reciben postulaciones hasta el 30 de septiembre y permiten realizar estadías de especialización o actualización de entre tres y seis meses en instituciones italianas.
El programa es impulsado por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) con financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. Pueden participar ciudadanos de los países latinoamericanos miembros de la organización, entre ellos la Argentina.
Qué áreas se pueden elegir
La convocatoria no está abierta a cualquier disciplina, los proyectos deben encuadrarse en cinco grandes áreas: agroalimentos y tecnologías alimentarias; sostenibilidad ambiental y energías renovables; ciencias de la vida y biotecnología; ciencias y tecnologías espaciales; y patrimonio cultural y prácticas creativas contemporáneas.
Dentro de ellas aparecen líneas que van desde seguridad alimentaria, energías verdes y cambio climático hasta oncología, medicina espacial, satélites, biodiversidad y preservación del patrimonio.
Cuánto paga la beca
Las estadías pueden durar un mínimo de tres meses y un máximo de seis. Cada becario recibe 1.500 euros mensuales para cubrir alojamiento y alimentación. También se incluye un seguro por enfermedad, accidentes y responsabilidad civil durante la permanencia prevista en Italia.
Hay un gasto importante que queda afuera: los pasajes de ida y vuelta a Italia no están cubiertos. Tampoco los costos vinculados con la documentación necesaria para realizar la estadía.
Quiénes pueden postularse
Uno de los requisitos centrales es tener hasta 35 años. Para las candidatas con hijos, el límite puede ampliarse un año por cada hijo, hasta un máximo de tres años adicionales.
También se exige contar con un título universitario de grado relacionado directamente con el área elegida y experiencia comprobable.
Además, la persona debe estar trabajando, investigando o colaborando con una entidad pública, privada u ONG de América Latina vinculada con la temática de la beca. Esa relación tiene que acreditarse mediante una carta de presentación. El conocimiento básico de italiano suma, aunque figura como una condición deseable y no como requisito excluyente.
La postulación empieza antes del formulario
Hay un paso que puede llevar más tiempo que completar la solicitud. Cada candidato debe buscar por su cuenta una institución pública o privada con sede en Italia, ponerse en contacto con ella y conseguir una carta formal de aceptación para el proyecto, curso o investigación que pretende realizar. La IILA no interviene en esa gestión.
También hay que presentar un proyecto concreto, con objetivos y carga horaria semanal, que pueda desarrollarse dentro del período solicitado.
Recién con esa documentación se completa el formulario online disponible en el sitio oficial de la IILA. Las postulaciones pueden cargarse en español, portugués o francés y se reciben hasta el 30 de septiembre a las 24, hora italiana.