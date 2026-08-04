Política

Adiunt denunció una "provocación" del Gobierno por el comunicado sobre la huelga

En las facultades se suspendieron consultas y mesas de exámenes. En las escuelas experimentales el acatamiento superó el 90%.

TUCUMÁN. El acatamiento fue superior al 90% en toda la provincia.
TUCUMÁN. El acatamiento fue superior al 90% en toda la provincia.
Hace 2 Hs

El paro nacional también alcanzó a las universidades públicas. La Conadu Histórica resolvió adherir al paro por 24 horas y, en Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) se sumó a la protesta. La huelga se reflejó en la suspensión de clases de consulta y de mesas de exámenes, mientras que en las Escuelas Experimentales el nivel de acatamiento osciló entre el 90% y el 95%, según informó el gremio.

Los docentes universitarios mantienen un conflicto salarial con el Gobierno nacional desde el año pasado. Entre sus principales reclamos exigen la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que contempla una recomposición salarial del 55% para compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde 2023. Además, Adiunt rechazó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que prevé un incremento del 24,33% en tres tramos.

La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, cuestionó el comunicado emitido por el Ministerio de Capital Humano respecto del alcance del derecho de huelga. “Ataca directamente un derecho que es constitucional. El Gobierno incorporó la esencialidad en la reforma laboral, pero esos artículos todavía están suspendidos y la Justicia aún no resolvió las presentaciones realizadas por las centrales sindicales”, sostuvo.

Además, consideró que la advertencia oficial buscó desalentar la medida de fuerza. “Fue una provocación hacia trabajadores que hoy deben tomar dos cargos para poder cubrir el costo de la canasta familiar y que vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace años”, afirmó.

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