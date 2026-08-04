Adiunt denunció una "provocación" del Gobierno por el comunicado sobre la huelga

El paro nacional también alcanzó a las universidades públicas. La Conadu Histórica resolvió adherir al paro por 24 horas y, en Tucumán, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) se sumó a la protesta. La huelga se reflejó en la suspensión de clases de consulta y de mesas de exámenes, mientras que en las Escuelas Experimentales el nivel de acatamiento osciló entre el 90% y el 95%, según informó el gremio.