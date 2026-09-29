SociedadActualidad San Miguel Arcángel, guerra y maderas en el primer Tucumán Una escultura de San Miguel Arcángel abre una historia de guerras, explotación y mestizaje cultural en los primeros tiempos de la ciudad. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL ESCULTURAS. Talla policromada de San Miguel en lo alto del Retablo Mayor de la iglesia San Francisco. Por Sebastián Rosso Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de TucumánIglesia San Francisco Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS A días de volver a abrir sus puertas, así está hoy la Iglesia San Francisco Así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 24 de septiembre en Tucumán Festejo fatal en San Juan: un joven de 17 años murió tras recibir una puñalada y su mellizo fue herido Lo más popular Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial ¿Sos graduado y tenés menos de 35 años? Hay becas para especializarse en Italia Abrieron una convocatoria nacional para músicos de rock y pop con premios millonarios Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino ¿La generación ansiosa o la más educada de la historia? Ranking notas premium Estados Unidos fue el arsenal de la democracia; ahora está desarmando a la prensa Delitos ambientales: contaminar ya puede terminar en condena Pronósticos de recesión: “El problema es más de rentabilidad”, dice el economista Fernando Marengo San Miguel Arcángel, guerra y maderas en el primer Tucumán Recuerdos fotográficos: 1955. Sabato y sus pasiones por la novela y el teatro