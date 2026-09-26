El Gobierno le respondió a Lisandro Catalán y cuestionó sus cálculos sobre las cuentas provinciales

Contracción del gasto público

Según Fernández, ese escenario permitiría compensar parte de las necesidades financieras estimadas. “Como venimos con una fuerte contracción en el gasto público como consecuencia de políticas nacionales que castigan a la actividad económica y, por ende, a la COPA, con $1,07 billón de incremento nos alcanza y nos sobra”, señaló.