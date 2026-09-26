Política

El Gobierno le respondió a Lisandro Catalán y cuestionó sus cálculos sobre las cuentas provinciales

El director de Programación Económica, Felipe Fernández, sostuvo que el planteo del dirigente libertario presenta “fuertes inconsistencias” y afirmó que a la Provincia le faltarían al menos $1,35 billones desde octubre.

CASA DE GOBIERNO. El manejo de las cuentas públicas.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán rechazó las críticas del libertario Lisandro Catalán sobre las cuentas públicas, defendiendo el cálculo de las necesidades financieras provinciales.
  • Felipe Fernández, director económico provincial, tildó de inconsistente el análisis opositor y justificó la ampliación presupuestaria frente al pago de sueldos y aguinaldos.
  • La Provincia sostiene que la ampliación de $1,07 billones bastará para cerrar el año fiscal, pese a la caída de la recaudación provocada por el ajuste económico nacional.
Resumen generado con IA

El Gobierno provincial reaccionó en torno a las declaraciones de Lisandro Catalán sobre la situación de las cuentas públicas y cuestionó los cálculos utilizados para analizar las necesidades financieras de la Provincia.

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La respuesta estuvo a cargo del director de Programación Económica, Felipe Fernández, quien apuntó contra el asesoramiento que, según afirmó, recibió Catalán del economista Nahuel Ríos. “Vemos que el asesoramiento al Dr. Catalán por parte del Sr. Ríos adolece de fuertes inconsistencias”, afirmó.

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Las necesidades financieras

Fernández puso el foco en el nivel de gasto corriente de la administración provincial y en las necesidades financieras que deberá afrontar a partir de octubre.

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“Con un gasto corriente de $400.000 millones en un mes normal y de $550.000 millones en diciembre, por el segundo SAC, al erario provincial le están faltando como mínimo $1,35 billones a partir de octubre”, afirmó el funcionario.

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Fernández hizo referencia de esta manera al segundo Sueldo Anual Complementario (SAC), que incrementa las erogaciones de la Provincia hacia el cierre del año.

Sin embargo, el director de Programación Económica sostuvo que el escenario fiscal debe analizarse también a partir de la evolución del gasto público y del impacto de las políticas económicas nacionales sobre la actividad.

En ese sentido, afirmó que la “fuerte contracción” del gasto público derivada de las políticas nacionales genera un menor nivel de actividad económica y, por esa vía, impacta sobre la recaudación provincial. 

Contracción del gasto público

Según Fernández, ese escenario permitiría compensar parte de las necesidades financieras estimadas. “Como venimos con una fuerte contracción en el gasto público como consecuencia de políticas nacionales que castigan a la actividad económica y, por ende, a la COPA, con $1,07 billón de incremento nos alcanza y nos sobra”, señaló.

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