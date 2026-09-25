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Subsidio al gas: cuáles son las localidades que dejarán de tener el beneficio con el nuevo régimen de Zonas Frías

Varias localidades de distintas provincias quedarán afuera del esquema automático y deberán cumplir nuevos requisitos para acceder a una ayuda focalizada.

Zona Fría: quiénes pierden el subsidio.
Zona Fría: quiénes pierden el subsidio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Senado aprobó la reforma del régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno nacional para reducir el gasto fiscal, eliminando el subsidio automático a millones de usuarios.
  • La norma retrotrae el esquema previo a 2021, limitando el beneficio a la Patagonia, la Puna y Malargüe, y exigiendo demostrar vulnerabilidad económica al resto del país.
  • Más de 3 millones de usuarios sufrirán aumentos en el gas si no acceden a la ayuda focalizada, consolidando la política de reducción de subsidios del Ejecutivo nacional.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional logró la aprobación de la reforma del régimen de Zonas Frías, que modifica el esquema de subsidios al gas y deja afuera del beneficio automático a millones de usuarios de distintas localidades del país. El Senado convirtió en ley el proyecto con 38 votos a favor y 8 en contra.

La nueva normativa reduce el alcance geográfico del subsidio al gas y retrotrae el régimen a los criterios que estaban vigentes antes de la ampliación de 2021. De esta manera, el beneficio territorial queda concentrado en la Patagonia, la región de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Qué cambia con el nuevo régimen de Zonas Frías

Hasta ahora, el régimen de Zonas Frías incluía a numerosas localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa, San Luis, Salta, Tucumán y otras provincias. La ampliación sancionada en 2021 había extendido el descuento a zonas que no estaban contempladas en el esquema original.

Con la nueva ley, esos usuarios dejarán de recibir automáticamente la bonificación por el solo hecho de vivir en una localidad incorporada al régimen. Según las estimaciones difundidas tras la sanción, el cambio alcanzará a más de 3 millones de usuarios en todo el país.

El cambio también modifica la forma en que se calcula el descuento. El beneficio deja de aplicarse sobre el total de la factura y pasa a concentrarse sobre el precio del gas, por lo que incluso los usuarios que continúen dentro del régimen podrían recibir una bonificación menor que con el esquema anterior.

Qué localidades de Salta y Tucumán pierden el subsidio al gas

Entre las zonas alcanzadas por la reforma aparecen localidades del norte argentino que habían sido incorporadas al régimen de Zonas Frías.

En Salta, quedan fuera del beneficio territorial automático la ciudad de Salta y los departamentos de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma y San Carlos, según el detalle difundido sobre el nuevo esquema.

En Tucumán, la localidad señalada entre las que perderán el beneficio es Tafí del Valle. La reforma modifica así el alcance del descuento que había sido incorporado durante la ampliación del régimen.

La situación es diferente para las regiones que permanecen dentro de la denominada zona fría histórica. El beneficio territorial continuará para la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Quiénes podrán mantener el subsidio aunque su localidad quede afuera

La pérdida del beneficio territorial no significa que todos los hogares de las zonas excluidas quedarán necesariamente sin asistencia.

El nuevo esquema contempla subsidios energéticos focalizados para hogares que cumplan determinados criterios socioeconómicos. Entre los grupos que pueden acceder se encuentran hogares considerados vulnerables y determinadas situaciones contempladas por la normativa, como viviendas registradas en el ReNaBaP, veteranos de Malvinas y hogares con integrantes que poseen Certificado Único de Discapacidad.

El Gobierno mantiene además un sistema de inscripción para los subsidios energéticos focalizados. El trámite se realiza mediante el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y quienes ya están inscriptos en el régimen correspondiente no deben necesariamente iniciar nuevamente el proceso.

Cómo impactará el cambio en las facturas de gas

El efecto sobre cada factura dependerá del consumo, la categoría del usuario y de si el hogar reúne los requisitos para acceder al subsidio focalizado.

La reforma no implica un aumento idéntico para todos los usuarios. En las zonas que pierden la bonificación territorial, quienes no accedan a otro esquema de asistencia pasarán a pagar una tarifa sin ese descuento. En cambio, los hogares que califiquen para el subsidio focalizado podrán conservar parte de la ayuda estatal.

El cambio se produce mientras el Gobierno busca reducir el costo fiscal de los subsidios energéticos y concentrar la asistencia en los hogares que considera de mayor vulnerabilidad. El nuevo régimen reemplaza así el criterio territorial ampliado en 2021 por un sistema más restringido geográficamente y con mayor peso de la situación socioeconómica del usuario.

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