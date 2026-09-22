SociedadEducación

Paro universitario: docentes reclaman un aumento del 33% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Las universidades nacionales vuelven a paralizar sus actividades este martes 22 de septiembre.

PARO UNIVERSITARIO. Las organizaciones de docentes y nodocentes buscan presionar al Gobierno para destrabar el conflicto por salarios y financiamiento del sector y se preparan para una nueva Marcha Federal.
PARO UNIVERSITARIO. Las organizaciones de docentes y nodocentes buscan presionar al Gobierno para destrabar el conflicto por salarios y financiamiento del sector y se preparan para una nueva Marcha Federal. MundoGremial.com
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Docentes y nodocentes realizan un paro de 24 horas este martes en universidades nacionales del país en reclamo de un aumento salarial del 33% y mayor presupuesto.
  • La medida ocurre tras el rechazo a la oferta oficial del 3% y busca recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2023, además de exigir la Ley de Financiamiento.
  • Los gremios preparan la 5ª Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre y prevén profundizar las medidas de fuerza si no obtienen respuestas del Gobierno nacional.
Resumen generado con IA

El paro universitario vuelve a afectar este martes 22 de septiembre a las universidades nacionales de todo el país. La medida de fuerza, convocada por el Frente Sindical de las Universidades, se extenderá durante 24 horas y forma parte de un plan de lucha que tiene como principales reclamos la recomposición de los salarios, el financiamiento del sistema universitario y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta se produce luego del paro realizado el viernes 18 de septiembre y en medio de un conflicto que los gremios mantienen abierto con el Gobierno nacional. Las organizaciones sindicales rechazaron la última propuesta salarial presentada en la paritaria, que contempló un incremento del 3%.

Paro universitario: cuánto reclaman los docentes

Uno de los principales puntos de la protesta es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de las universidades nacionales. Según un informe elaborado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) junto con el Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Técnico e Industrial (CIICTI), los salarios deberían aumentar un 33,4% para recuperar, en términos reales, el nivel que tenían en noviembre de 2023.

Desde la FEDUN cuestionaron la propuesta del Gobierno y reclamaron una recomposición que permita recuperar los ingresos perdidos durante los últimos años.

“El Gobierno vuelve a presentar una propuesta que está completamente alejada de lo que necesitamos para recuperar nuestros salarios”, sostuvo Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN.

El dirigente también cuestionó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó la aplicación de las medidas vinculadas con la actualización de los haberes y los fondos destinados a becas estudiantiles.

Qué reclaman los gremios universitarios al Gobierno

El conflicto no se limita a la discusión salarial. Los sindicatos que participan del Frente Sindical sostienen que el problema también afecta el presupuesto necesario para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

Entre los reclamos aparecen el financiamiento de las actividades de docencia, investigación y extensión, los recursos destinados a hospitales universitarios y la continuidad de programas de becas para estudiantes.

Los gremios también sostienen que existe un atraso en el cumplimiento de las disposiciones previstas por la Ley de Financiamiento Universitario. De acuerdo con sus cálculos, la deuda acumulada por el Estado equivaldría aproximadamente a cuatro salarios.

Quiénes participan del paro universitario

El plan de lucha es impulsado por organizaciones docentes y nodocentes que integran el Frente Sindical de las Universidades. Entre ellas se encuentran FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA.

La jornada de protesta contempla la paralización de las actividades académicas y administrativas en las universidades que adhieran a la medida.

Los sindicatos anticiparon además que continuarán con distintas acciones durante las próximas semanas, entre asambleas, actos y actividades de protesta en las unidades académicas.

Cuándo será la próxima Marcha Federal Universitaria

El conflicto universitario también tendrá una nueva instancia de movilización nacional. El Frente Sindical prepara la 5ª Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

La convocatoria forma parte del plan de lucha anunciado por las organizaciones sindicales, que buscan mantener el reclamo por salarios y financiamiento universitario hasta obtener una respuesta del Gobierno nacional.

Desde la FEDUN destacaron el acompañamiento de distintos sectores de la comunidad universitaria y ratificaron su intención de continuar con las medidas de protesta.

Así, el paro universitario de este martes 22 de septiembre vuelve a colocar en el centro de la agenda el conflicto por los salarios docentes y nodocentes, el presupuesto de las universidades nacionales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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