Paro universitario: docentes reclaman un aumento del 33% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

El paro universitario vuelve a afectar este martes 22 de septiembre a las universidades nacionales de todo el país. La medida de fuerza, convocada por el Frente Sindical de las Universidades, se extenderá durante 24 horas y forma parte de un plan de lucha que tiene como principales reclamos la recomposición de los salarios, el financiamiento del sistema universitario y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.