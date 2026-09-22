"El látigo y la billetera": el diputado Michel cuestionó el Presupuesto 2027 y denunció presión política sobre las provincias
Resumen para apurados
- El diputado Guillermo Michel cuestionó el Presupuesto 2027 al denunciar que el Gobierno nacional busca presionar a las provincias mediante el recorte de fondos y partidas discrecionales.
- El legislador señaló el traspaso de obras, subsidios al transporte y salarios docentes sin financiamiento, frente a una reserva de $7,7 billones sin criterios claros de reparto.
- El reclamo anticipa una dura puja con gobernadores en el Congreso, donde se exigirá transparencia para evitar el uso electoral de partidas discrecionales en los comicios de 2027.
El Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional volvió a quedar bajo la lupa de las provincias. Para el diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, el proyecto mantiene un esquema de transferencia de obligaciones sin financiamiento suficiente y reserva recursos que podrían utilizarse como herramienta de presión política durante el año electoral.
En una extensa publicación en X, el legislador desarrolló su análisis bajo el título “El látigo y la billetera”, donde planteó que las provincias pierden por dos vías: la Nación les delega responsabilidades, como el transporte, el sistema educativo y la ejecución de obras, sin asignar los fondos necesarios, mientras reduce las transferencias no automáticas.
A la vez, según su planteo, el Gobierno nacional conserva una estructura presupuestaria con partidas discrecionales que le permitirían negociar asistencia financiera con los gobernadores.
“Para perfeccionar el sometimiento, el gobierno se reserva partidas presupuestarias discrecionales que le permiten liberar recursos en negociación”, afirmó Michel, quien puso el foco en la denominada Jurisdicción 91, que pasaría de $5,6 a $14,8 billones.
Dentro de esa jurisdicción, señaló, se encuentra el programa 99, “Otras Asistencias Financieras”, con $7,7 billones. Según advirtió, esa partida no cuenta con metas físicas, un artículo específico que la cree ni un criterio de reparto establecido.
“Es la plata con la que se ‘auxilia’ (y presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos para cumplir con los servicios públicos que, de facto, tiene que afrontar. Es la moneda de cambio para lo electoral en el año 2027”, sostuvo.
En diálogo con LG Play, Michel insistió en la necesidad de transparentar el destino de esos recursos. “Hay un punto de discrecionalidad en el presupuesto, queremos que se especifique para qué va a ser esa partida”, afirmó.
Transporte, docentes y obras: los recursos que, según Michel, no llegan
El diputado enumeró distintos ejemplos para respaldar su cuestionamiento al proyecto presupuestario.
- Transporte del interior
Michel recordó que el Fondo Compensador para el interior, que en 2023 alcanzó los $102.000 millones y asistía a 14.000 colectivos, fue eliminado en febrero de 2024 y continúa sin una partida asignada para 2027.
En contraste, señaló que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantiene $762.000 millones del Tesoro destinados al fideicomiso SISTAU/SIFER.
- El financiamiento de los salarios docentes
Otro de los puntos señalados fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que llegó a los $333.000 millones en 2023 y que, según Michel, el Gobierno no paga desde 2024.
El fondo tampoco tiene una partida prevista para 2027. Para el legislador, el único mecanismo que permanece destinado a los salarios docentes es el Fondo de Compensación Salarial, con $14.290 millones, una cifra que calificó de “irrisoria”.
- Rutas, viviendas y obras públicas
En materia de infraestructura, Michel cuestionó que las provincias y los municipios deban asumir responsabilidades sin asistencia suficiente de la Nación.
Entre los datos que incluyó en su análisis, mencionó:
- 457 obras transferidas a provincias y municipios.
- Traspasos de rutas nacionales por 20 años, que incluyen mantenimiento, obras y peajes.
- La disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
- La liquidación de Procrear y del Fondo de Vivienda Social.
- Una función Vivienda con $26.000 millones, equivalente al 0,01% del gasto total.
“Se sigue castigando a las provincias, por ejemplo no se está cumpliendo con el arreglo de las rutas”, sostuvo Michel durante la entrevista con LG Play.
El legislador también afirmó que las transferencias de capital a las provincias caerán un 20% en términos reales durante 2027.
La recaudación y los fondos que quedan en la Nación
Michel también analizó la evolución prevista de los ingresos tributarios. Señaló que entre los impuestos que más crecerían se encuentran los Combustibles, con un 59,3%; los Derechos de exportación, con un 41,3%; y los Derechos de importación, con un 39,2%.
Sin embargo, cuestionó el reparto de esos recursos. “La Nación se queda con casi todo”, afirmó, al recordar que los derechos de exportación e importación no se coparticipan y que las provincias reciben apenas una cuarta parte de lo recaudado por el impuesto a los Combustibles.
El resto, según su denuncia, queda en el Tesoro y en fideicomisos que acumulan $1,1 billones sin ejecutar obra pública. Para Michel, el Gobierno incumple el destino que la ley establece para esos fondos.
“Hay un criterio unitario y de discrecionalidad”
En su conversación con LG Play, el diputado vinculó la discusión presupuestaria con la situación de la economía real y reclamó políticas que impulsen la producción.
“Hay que impulsar las economías regionales”, planteó, y destacó tres sectores que consideró fundamentales: la industria, el comercio y la construcción.
También cuestionó el impacto de la inflación medida en dólares sobre los hogares argentinos. “La inflación en dólares en Argentina es la inflación más alta del mundo”, afirmó.
Según explicó, los gastos fijos aumentan todos los meses, lo que reduce el poder adquisitivo de las familias. “Por eso la gente se queda sin plata el 15 de cada mes”, sostuvo.
Hacia el cierre de su análisis, Michel volvió sobre la Jurisdicción 91 y los $7,7 billones que, según indicó, no tienen una ley específica ni criterios de distribución.
“¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos. Es la moneda de cambio que el gobierno de LLA se guarda para sus deseos electorales en el año 2027”, concluyó.