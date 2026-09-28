Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial

Los seleccionados participarán del Foro Internacional de Jóvenes sobre Creatividad y Patrimonio a lo largo de las Rutas de la Seda, que se realizará del 15 al 20 de noviembre en Changsha y Nanjing, China. La edición 2026 propone trabajar bajo el eje “Expresión creativa del patrimonio liderada por jóvenes en la era de la IA”.