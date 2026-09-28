Una convocatoria de Unesco busca jóvenes que cuenten historias con inteligencia artificial

Resumen para apurados
- La Unesco convoca a jóvenes de 18 a 32 años a postularse hasta el 27 de septiembre para debatir sobre patrimonio e inteligencia artificial en noviembre en China.
- Los postulantes deben enviar un video creativo. El Foro de las Rutas de la Seda se realiza desde 2017 y ya congregó a más de 800 participantes de 146 países.
- La iniciativa busca consolidar el uso responsable de la inteligencia artificial y potenciar la mirada juvenil en la preservación de la cultura global.
Una historia sobre un edificio, una tradición familiar, una fiesta popular o cualquier otro patrimonio local puede convertirse en la puerta de entrada a un encuentro internacional. La Unesco abrió una convocatoria para jóvenes de entre 18 y 32 años interesados en contar historias sobre cultura y patrimonio utilizando, entre otras herramientas, inteligencia artificial.
Los seleccionados participarán del Foro Internacional de Jóvenes sobre Creatividad y Patrimonio a lo largo de las Rutas de la Seda, que se realizará del 15 al 20 de noviembre en Changsha y Nanjing, China. La edición 2026 propone trabajar bajo el eje “Expresión creativa del patrimonio liderada por jóvenes en la era de la IA”.
Qué perfiles busca Unesco
La convocatoria no está planteada exclusivamente para estudiantes ni exige una carrera universitaria determinada. Apunta a narradores, realizadores audiovisuales, creadores y jóvenes interesados en el patrimonio cultural que quieran experimentar con nuevas formas de contar esas historias.
Entre las condiciones figura tener entre 18 y 32 años y disposición para trabajar en equipos internacionales e interculturales.
También se espera que los participantes incorporen herramientas de inteligencia artificial para mostrar aspectos del patrimonio local de una manera creativa y que trabajen con el enfoque denominado “Youth Lens”, una perspectiva de Unesco orientada a que las narrativas incorporen la mirada y participación de los jóvenes.
Un portfolio en video forma parte de la postulación
A diferencia de otras convocatorias que se resuelven únicamente con un formulario y antecedentes académicos, acá hay un componente creativo central.
Para postularse hay que completar el formulario oficial e incluir un portfolio en video, que funciona como muestra del trabajo o de las capacidades narrativas de la persona interesada.
Qué harán los seleccionados en China
El foro funciona desde 2017 y combina patrimonio, creatividad, diálogo intercultural y tecnología. A lo largo de sus distintas ediciones reunió a más de 800 jóvenes de 146 países.
Durante seis días, la edición buscará que los participantes trabajen de manera colaborativa en nuevas formas de interpretar y presentar el patrimonio cultural, con especial atención al uso responsable de la inteligencia artificial.
Changsha forma parte de la Red de Ciudades Creativas de Unesco en el área de Artes Digitales, mientras que Nanjing integra la red como Ciudad de la Literatura.
Cómo postularse y hasta cuándo
La inscripción se realiza mediante el formulario oficial publicado por Unesco (unesco.org/en/articles/). Allí se cargan los datos personales y el material solicitado, incluido el portfolio audiovisual.
El plazo vence el 27 de septiembre a las 23.59, hora de Beijing, por lo que desde la Argentina conviene no esperar hasta las últimas horas por la diferencia horaria.
Un dato que Unesco no aclara en la convocatoria publicada es si la organización asumirá gastos de traslado, alojamiento o alimentación. Por eso, quienes estén interesados deberían consultar esas condiciones antes de comprometerse con el viaje.