UNT: Adiunt rechazó el acuerdo con el Gobierno y ratificó el paro

Por último, la dirigente también advirtió que el rechazo al acuerdo podría expresarse más allá de las estructuras sindicales formales. En ese sentido, señaló que en distintas universidades ya se registran asambleas y espacios de organización que cuestionan la propuesta salarial. “Hubo federaciones que firmaron este acuerdo, pero hay procesos en estos momentos, con asambleas y autoconvocatorias de docentes, que votaron masivamente rechazar estas ofertas. Esto va a generar el avance de la lucha pese a las propias dirigencias sindicales”, afirmó.