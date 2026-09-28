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Zafra 2026: Tucumán alcanzó el 67% de avance y ya molió más de 13 millones de toneladas de caña

Los ingenios tucumanos llevan 146 días de campaña. La producción de azúcar físico supera el millón de toneladas y hay nueve destilerías activas.

INGENIO. Zafra azucarera.
INGENIO. Zafra azucarera.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Al 28 de septiembre, los ingenios de Tucumán molieron más de 13 millones de toneladas de caña para producir un millón de toneladas de azúcar tras 146 días de zafra.
  • La campaña avanzó un 67% con demoras por lluvias entre mayo y junio, sumado a un inicio que se postergó 30 días respecto al ciclo productivo anterior.
  • Junto al aporte de Salta y Jujuy, la zafra nacional afianza la producción de azúcar, el bioetanol para naftas y el cumplimiento de las metas de exportación.
Resumen generado con IA

La zafra azucarera 2026 de Tucumán alcanzó hasta este 28 de septiembre el 67% de avance respecto de la estimación de materia prima de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), de acuerdo con los datos productivos acumulados durante los 146 días de campaña.

El 67% de avance de la campaña se da sobre una estimación que es 2 millones de toneladas superior a la de 2025. En ese sentido, el atraso en el ritmo de la campaña está directamente relacionado con que el inicio de la zafra se produjo más de 30 días después que el año pasado, además de las lluvias registradas durante mayo y junio, que demoraron el desarrollo de la molienda.

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Hasta esa fecha, de acuerdo con datos suministrados por el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), los ingenios tucumanos molieron 13.179.254 toneladas de caña bruta, mientras que la producción de azúcar físico llegó a 1.007.765 toneladas.

En paralelo, la campaña de producción de alcohol continúa con nueve destilerías activas. Hasta el momento, se elaboraron 208.657.808 litros de alcohol hidratado y 132.899.582 litros de bioetanol, destinado a la mezcla con naftas.

Salta y Jujuy

En Salta y Jujuy, los ingenios llevan 139 días de campaña y alcanzaron una molienda de 5.575.855 toneladas de caña bruta. El avance representa el 74% respecto de la estimación de materia prima bruta.

En esas dos provincias, la producción acumulada de azúcar físico llegó a 325.528 toneladas, mientras que la campaña de alcohol cuenta con cinco destilerías activas.

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Hasta la fecha, se elaboraron 136.039.993 litros de alcohol hidratado y 100.836.427 litros de bioetanol para la mezcla con naftas.

El registro de la zafra argentina

Con los datos consolidados de Tucumán, Salta y Jujuy, la zafra argentina registra 18.755.109 toneladas de caña molida bruta y una producción de 1.333.293 toneladas de azúcar físico.

En materia de alcohol, la producción acumulada alcanza 344.697.801 litros de alcohol hidratado y 233.736.009 litros de alcohol anhidro.

Durante la campaña en curso, además, la exportación de azúcar alcanzó hasta el 15 de septiembre un volumen de 154.692 toneladas.

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