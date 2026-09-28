Zafra 2026: Tucumán alcanzó el 67% de avance y ya molió más de 13 millones de toneladas de caña

El 67% de avance de la campaña se da sobre una estimación que es 2 millones de toneladas superior a la de 2025. En ese sentido, el atraso en el ritmo de la campaña está directamente relacionado con que el inicio de la zafra se produjo más de 30 días después que el año pasado, además de las lluvias registradas durante mayo y junio, que demoraron el desarrollo de la molienda.