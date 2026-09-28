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Lando Norris dio marcha atrás con Colapinto: "Me equivoqué y le pedí disculpas"

El británico reconoció que sus críticas tras el GP de Azerbaiyán estuvieron fuera de lugar y reveló que habló en privado con el argentino para recomponer el vínculo.

CAMPEÓN DEL MUNDO. Lando Norris se mostró arrepentido sobre lo que dijo de Colapinto.
CAMPEÓN DEL MUNDO. Lando Norris se mostró arrepentido sobre lo que dijo de Colapinto.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto tras el GP de Azerbaiyán en Bakú, reconociendo que erró al criticarlo en caliente tras quedar fuera de carrera.
  • El británico había cuestionado la experiencia del argentino ante la prensa tras abandonar la competencia, pero luego rectificó su postura en privado y en redes sociales.
  • La resolución del conflicto disipa tensiones en el paddock y permite a ambos pilotos enfocarse sin rencores en los próximos desafíos del campeonato de la Fórmula 1.
Resumen generado con IA

Lo que parecía un cruce destinado a dejar heridas en el paddock terminó resolviéndose con un gran gesto. Lando Norris eligió el camino de la autocrítica y, a través de sus redes sociales, admitió que se equivocó al atacar a Franco Colapinto después de la carrera en Bakú. Pero no solo lo dijo públicamente, también se comunicó en privado con el piloto argentino para ofrecerle disculpas.

"Después de la carrera, le mandé un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho", reveló el británico en una historia de Instagram.

Según contó el campeón del mundo, la charla entre ambos fue madura y sirvió para cerrar el capítulo sin rencores, preservando la buena relación que mantienen dentro de la máxima categoría.

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El enojo del momento, admitió, le jugó una mala pasada frente a las cámaras. "Sé lo que corresponde y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, me equivoqué", sostuvo. Y añadió que no es la primera vez que comete un error de este tipo a lo largo de su carrera.

Cómo nació el cortocircuito

Todo empezó apenas terminó la competencia en el circuito callejero de Azerbaiyán. Norris había quedado fuera de carrera tras un accidentado desarrollo y, todavía con la adrenalina a tope, descargó su frustración en la rueda de prensa. Allí acusó al argentino de arriesgar demasiado en sectores complicados y cuestionó su falta de experiencia para pelear posiciones en la elite.

Pasadas las horas y con la cabeza más fría, el piloto de McLaren revisó la jugada y decidió retractarse. El perdón ya fue concedido y el conflicto quedó saldado entre ambos.

Con el episodio cerrado, los dos pilotos ya piensan en el próximo desafío del calendario internacional, dejando atrás la polémica de Bakú.

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